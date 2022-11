Apoya y gestionará    pedido del Centro Comercial de aumentar devolución del    IMESI al 40%

Comisión de Frontera de Diputados en Salto

La Comisión de Frontera de la Cámara de Diputados mantuvo varias reuniones en nuestra ciudad con motivo de realizar un balance de la situación de los departamentos del litoral fronterizos con Argentina. En primer lugar se reunieron con el Intendente de Salto Dr. Andrés Lima y Enrique Cresto en el Centro Integrado de Frontera Salto Grande.

A las 15 hs. se realizó una reunión con la Directiva del Centro Comercial e Industrial de Salto y posteriormente con autoridades y ediles de la Junta Departamental.

EL PUEBLO requirió allí la palabra de la Presidenta de la comisión Cecilia Bottino que llegó en compañía de los Diputados por Salto Omar Estévez y Alvaro Lima.

Bottino informó que desde el Centro Comercial se les solicitó la gestión por un aumento a la devolución del IMESI al 40%

«La comisiòn ha venido todo este tiempo trabajando el tema diferencia cambiaria. Hemos recibido todos los organismos nacionales vinculados al tema y también a las organizaciones sociales . Finalizado ese trabajo, ahora venimos a territorio , comenzando en Salto, seguiremos en Paysandú y lo mismo haremos con el resto de los departamentos del litoral frontera con Argentina. De esa forma hacemos un balance de las propuestas que se presentaron y tuvieron eco en el Poder Ejecutivo y si fueron adoptadas que impacto tuvieron «

AUMENTO DE LA DEVOLUCION IMESI AL 40%

«Tuvimos una reunión con el Centro Comercial donde se manifestó que la situación no ha cambiado y se nos hizo llegar una nueva propuesta que es la necesidad que se aumente la devolución del IMESI a los combustibles a un 40 % » informó Bottino.

Agregó que la comisión se comprometió a tomarla .

«Nos comprometimos los tres Legisladores de Salto , Omar Estevez, Rodrigo Albernaz y Alvaro Lima y en mi caso como Presidenta de la Comisión de Frontera , a hacer las gestiones ante el Poder Ejecutivo para que tal devolución se aumente.»

«Esto puede impactar porque se habla de los productos ancla, y los productos ancla son aquellos que permiten desestimular las otras compras , y una medida que ha tenido éxito ha sido la devolución del IMESI, y lo que tiene esta medida es que llega al consumidor final y ha sido exitosa y se pone como ejemplo» agregó .

«Desestimulando que se vaya a cargar combustible a Argentina, desestimula otros gastos, como gastronomía, farmacias ,ópticas. Creemos que es una buena propuesta y la vamos a presentar. Por eso vamos a hacerle llegar una carta al Pte. de la República y a su vez vamos a hacer un proyecto de resolución para presentarlo en la comisión y pedir que se trate como grave y urgente en la cámara de representantes. Así que desde el territorio nos llevamos deberes nuevamente para después hacer la síntesis de este trabajo que este año pensamos terminarlo porque evidentemente tenemos que comenzar a tratar otros temas pero sí tenemos que hacer el cierre de esta situación que ha sido muy compleja y que ha implicado una situación dificultosa para las pequeñas y medianas empresas principalmente , para el comercio, los trabajadores y trabajadoras, y a su vez diferenciando lo que es el contrabando de lo que ha significado para los vecinos y vecinas que muchas veces no tienen más remedio que cruzar para aliviar sus magros salarios.»

DECLARACIONES DEL PRESIDENTE.

Sobre los últimos dichos del Presidente de la República que hacía incapié en la imposibilidad de competir con los precios de Argentina , la Presidenta de la comisión dijo que «para nosotros no es bueno porque es como que debemos acostumbrarnos a que eso ocurra entonces no buscamos soluciones y el Presidente tiene que trabajar en una búsqueda de soluciones de fondo. Es más , este gobierno se había comprometido a encontrarlas a través de un Plan Nacional de Frontera además teniendo en cuenta que de cada 10 veces que Argentina tiene el cambio a su favor, una sola beneficia a Uruguay. No es una buena respuesta la del Presidente , sino que su responsabilidad es la búsqueda de soluciones y además es bueno decir que los involucrados no se han quedado en la queja sino que tanto los Intendentes, Centros Comerciales, Universidades los Legisladores hemos hecho llegar distintas propuestas y todas han sido desechadas, entonces es como condenarnos a que nos tenemos que conformar y eso no nos parece justo.»

Aclaró Bottino que lo bueno que tiene esta comisión de frontera es que ha estado integrada por Legisladores de todos los partidos polìticos y ha habido un acuerdo en que cada medida que han propuesto , que requiere iniciativa del Poder Ejecutivo , se ha estado de acuerdo » porque los Legisladores representamos a nuestro pueblo y sabemos lo que están pasando en muchos casos, fundamentalmente los pequeños y medianos comerciantes y los trabajadores. entonces no nos resignamos.»