Anunciaron festival a beneficio de la Red de Ollas y Merenderos Salto

l próximo domingo en el parque Benito Solari se realizará un festival a beneficio del colectivo de Ollas y Merenderos de Salto con el apoyo de la coordinación de Juventud de la Intendencia de Salto.

El secretario general de la Intendencia, Gustavo Chiriff, expresó que «una vez más esta Administración apoya las causas solidarias. No solo acompañamos el trabajo de esta red con un aporte mensual para el funcionamiento de tantas ollas y merenderos que tenemos en Salto, sino que además, en esta oportunidad, invitamos a la gente de Salto a sumarse a las diferentes actividades que se van a realizar a través del área Juventud para recaudar fondos».

Desde las 14.30 horas se presentarán diferentes propuestas artísticas y la entrada será un alimento no perecedero.

«Desde la coordinación de Juventud apoyamos la actividad con la presentación de artistas locales y también de ciudades vecinas», indicó el coordinador de Juventud Eduardo Varela Minutti.

«Hoy no alcanza solo con el apoyo que la Intendencia está brindando al colectivo y por eso una vez más apelamos a la solidaridad de la gente de Salto.

Acercarse a un lugar tan lindo como este parque, disfrutar de la tarde, y apoyar una causa justa y solidaria».

Rosalía Rodríguez, tesorera del colectivo, agregó que además de apoyar el evento colaborando con un alimento no perecedero, habrá servicio de cantina con diferentes propuestas gastronómicas.