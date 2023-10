Anuncian Encuentro Regional de Hockey Infantil en Salto

Este sábado en Universitario

Este fin de semana tendrá lugar un encuentro de hockey infantil en el Complejo del Club Universitario, ubicado en calle Diego Lamas 1410, esquina Córdoba.

Será el sábado 14 de octubre, de 9.30 a 12 horas, y participarán clubes de Bella Unión, Paysandú, Tacuarembó, Young y Salto. Se trata de un encuentro de hockey mixto en las categorías sub 8, sub 10 y sub 12, que jugarán alrededor de 15 partidos cada una.

Por parte de la organización, los profesores Alexis Ramos y José Suárez brindaron detalles en conferencia de prensa e invitaron a acercarse al club a disfrutar de esta competencia que promueve la integración regional, al participar chicos y chicas de todo el litoral norte.

El coordinador de Juventud de la Intendencia de Salto, Eduardo Varela Minutti, dijo que el hockey era una materia pendiente en lo que respecta a deportes para los más jóvenes, y destacó el apoyo brindado desde la Intendencia de Salto.

Desde la Coordinación de Turismo, Carlos Beasley señaló que las delegaciones que vienen de otros departamentos, van a poder conocer y disfrutar de las Termas del Daymán.

El secretario general Gustavo Chiriff deseó el mayor de los éxitos al encuentro y felicitó a los organizadores del evento, «por la posibilidad de que los participantes tengan la oportunidad de convivir a través de esta experiencia, lo que hace muy bien al deporte y a la sociedad».