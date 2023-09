Anualmente se transfiere a Salto más de 3.800.000 dólares para ejecutar obras

Lo confirmó la Directora de Descentralización de la OPP:



El pasado martes, en ocasión que el Presidente de la República estuvo inaugurando un tramo de la Ruta 3 en Colonia Palma, llegó también a Salto la Directora de Descentralización de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, María de Lima. Se trata de una salteña que se fue de Salto en 1990 para radicarse en Colonia. Fue edil y Alcaldesa de Nueva Helvecia por dos períodos. Además, hoy es la primer suplente de la Senadora Gloria Rodríguez. Esa misma mañana, fue entrevistada por Jorge Pignataro, periodista de Diario El Pueblo, en vivo, en el programa El Faro, de Radio Libertadores:

-A grandes rasgos, ¿cuál es su trabajo?

Trabajamos con todo lo que es presupuesto para Intendencias y Municipios, transferencias, entonces es por eso que nos tienen permanentemente visitando todo el territorio nacional. Trabajamos con todo el país, es un trabajo que nos hace andar mucho pero con muchas satisfacciones a la hora de la ejecución de los recursos.

-Ahora está por la inauguración en la ruta 3, y tenemos entendido que sigue rumbo a Artigas…

Sí, en Artigas estaremos inaugurando el Foro de Municipios Sostenibles, que van a estar los municipios de Salto, Artigas y Rivera.

-¿De qué se trata ese Foro ?

Con el Ministerio de Ambiente y en articulación con la OPP, se empezaron a trabajar políticas de ambiente con respecto a los Municipios. Se presentó a principio de año una consulta que se le hizo a los municipios sobre qué temáticas trabajar con respecto al cuidado del ambiente. Ahí salió: residuos, agua, deposición final de residuos en vertederos y perforaciones de agua o alumbramientos de agua. A partir de ahí sobre estas temáticas es que se están haciendo los foros regionales y a veces cambia la temática si esa región pidió otros temas que tienen que ver con ambiente. La idea es que los presupuestos para Municipios e Intendencias, se rijan en aquellas cosas que estén bajo la normativa ambiental. Nos interesa dar las herramientas para que se trabaje en ese sentido, lo mismo hemos hecho con SINAE, UNASEV, que es un trabajo de complemento para cuando tienen que hacer los presupuestos.

-¿Cómo es esa elaboración de presupuestos llamémosle “locales”?

Si bien, en términos generales, cuando empieza el quinquenio ya se tiene que presentar un presupuesto, lo presenta la Intendencia a la Junta Departamental y dentro de él también viene el presupuesto de los Municipios, después hay que dar contenido de lo macro a lo micro. Porque después los dineros son anuales. Y como decía, si bien eso ocurre al comienzo del quinquenio, nosotros estimulamos a que en setiembre u octubre ya se empiece a planificar el año siguiente en cuanto a obras.

-¿Qué se puede decir en cuanto al dinero que viene para Salto?

Hoy Salto está recibiendo por el Fondo de Incentivo a la Gestión Municipal, 60 millones anuales; por el Fondo de Desarrollo del Interior 190 millones; por caminería rural 60 millones y con el Programa de Camino Rural Productivo estamos hablando que supera los 3 millones ochocientos mil dólares, o sea, estamos hablando de un gran dinero que se tiene que ejecutar anualmente acá en Salto.

-Habitualmente somos testigos de un «tironeo» entre representantes de los gobiernos departamental y nacional, a ver quién invierte más en obras, ¿sienten eso también ustedes?

Para la OPP no, eso no se siente porque nosotros tenemos los técnicos continuamente certificando estas obras aquí en territorio. Luego, los Municipios por ejemplo aquí en Salto, la plata que tienen para ejecutar y no solamente obras sino combustible y todo eso, es con la plata que viene de la OPP. Y con la Intendencia certifican nuestros técnicos a medida que las obras van avanzando y si van avanzando correctamente, entonces para nosotros no es un tire y afloje porque sabemos qué obras son. Aparte, mensualmente, la Comisión Sectorial de Descentralización del Congreso de Intendentes, en el Congreso es la que hace la Secretaría y ahí justamente es donde se votan todas aquellas obras que se van a hacer en el territorio. Así que también tenemos claro qué obras se hacen con nuestros dineros de transferencias, por ejemplo la que se inauguró la semana pasada, que es una parte de la avenida Ramón Vinci, ex Apolón. También todo lo que tiene que ver con canalizaciones y obras en barrio Artigas, compra de maquinaria, plaza pública de Belén, sala mortuoria de Valentín, y así puedo citar un montón de obras..

-Precisamente en torno a la inauguración en Avda. Vinci hubo quienes discutían por qué tantas fotos del Intendente y el Director de Obras cuando el 85 % del dinero vino de OPP…

Bueno sí, claro, es así, porque de todos nuestros recursos llevan una contrapartida también. Pero nosotros tenemos claro nuestro objetivo en cada uno de los departamentos, que es generar justamente que estos dineros se ejecuten en obras para la gente. Siempre digo que no es de la Intendencia ni de OPP, es de la gente que paga sus tributos, sus impuestos, y vuelve de esa manera. Es plata de los salteños. Lo que pasa es que los seres humanos tenemos eso de querer apropiarnos de las cosas, pero en este caso no es de alguien, no es de un actor político que está de turno, es de la gente. Lo que nosotros hacemos es las transferencias que los salteños pagan con sus tributos y que vuelven a Salto en obras, ese es el concepto fundamental.