Antonia Mirtha Silva Olivera. De Belén en Constitución; La alta costura, los retratos y talleres para toda la Villa

En una visita fugaz a una de las localidades más importantes del interior del departamento, nos encontramos con una entrevista que muestra una persona con un gran talento en los diseños y confecciones en Belén y Constitución. Durante casi cuatro décadas supo vestir a novias, quinceañeras y novios, como también a padrinos, madrinas y todos aquellos que gustaban de los buenos diseños y el ´ojo clínico’ de esta diseñadora.

Se trata de Mirtha, una vecina que reside en calle Soriano, su taller de costura esta pegadito al juzgado de Villa Constitución. En las calles de tierra, donde transitan las bicicletas y los niños, los caballos que son como dueños del lugar, pastando en un clima de mucha tranquilidad, casi que pegadito al lago, logramos el dialogo con esta vecina que hoy es referencia por sus talleres de enseñanza en lugares emblemáticos de ese municipio.

“En este momento me encuentro dando clases en la casa de padres de niños con capacidades diferentes en Villa Constitución.

Los talleres comenzaron con intendencia luego siguieron con el mides, luego seguimos con INJU y ahora estoy donde te mencionaba antes

Los días miércoles brindamos cursos de pintura y los viernes costura, son grupos donde tenemos abuelas con 90 años y niñas de 7 años, o sea es tan lindo verlas sentadas trabajando y es como que en el aula no hay diferencia de edades.

Por razones laborales pase muchos años fuera de Villa Constitución, una vez que retorné y me quede por aquí de inmediato vinieron a buscarme para que comenzara los talleres.

INEFOP, MIDES e INTENDENCIA armaron un programa junto al municipio y establecieron el taller de costura y reciclaje; con papeles y con botellas”.

La costura; una de las pasiones de Mirtha

“La costura siempre fue mi pasión, desde muy pequeña me encantaba diseñar y armar modelos sobre todo de vestidos de fiestas.

En Belén, donde nací, fui de a poco, en mi adolescencia primero relacionándome con el hilo y la aguja, después comencé a ir por más.

Los diseños fueron creciendo a tal punto que cuando fui mayor de edad, o sea cumplí los 18 años logré realizar desfiles de moda con mis confecciones y modelos, algo que en Belén y en Constitución no se hacía. Era un tiempo donde no había más que revistas de moda y la televisión no tenia tantos programas como hoy, digo por el hecho de poder imitar ideas y diseños.

En las fiestas del lago se exponían los modelos, una vez llegué a tener un stand con 100 modelos y diseños y en esos días los vendí a todos”.

Los talleres en la Villa

“La gente va a los talleres en búsqueda de tranquilidad, es una gran armonía lo que se instala en cada clase. Somos muy solidarios, si por ejemplo alguien no trajo algún material de inmediato salimos a ayudar y le damos lo que esa persona necesita. Es un ambiente de distracción, para liberar la mente y dejarla volar en la creatividad. ¡Establecimos reglas también, por ejemplo, no hablar de política, no hablar de religión y mucho menos fútbol! (risas)”.

Confección de vestidos para fiestas; momentos especiales.

“Antes de irme a Montevideo, donde estudié psicología, hice ciento de vestidos para cumpleaños de quince o casamientos, también diseñé y lo sigo haciendo trajes para hombres.

Esos son momentos especiales, la preparación de la novia, las pruebas, los arreglos, después verlas en la iglesia o en el civil, ahí te sentís realizada y es una gran satisfacción.

El hecho de construir un vestido de novia, un traje para el novio, para los padrinos y madrinas, todo eso va llevando a que aumente el trabajo, incluso como los casamientos se realizaban o en Belén o en Constitución muchas veces llegaban familiares de Montevideo que no tuvieron tiempo de probarse antes las prendas que utilizarían ese día y se encontraban con que no le quedaba a medida, de inmediato venían o me mandaban a buscar para realizar arreglos de urgencia.

Hoy la costura es lo que me genera ingresos, actualmente vivo de eso, todo el mundo sabe y se viene hasta mi casa para que le solucione algún detalle en sus prendas”.

El sueño de pintar y lo lindo de Villa Constitución

“Una vez que me jubile, intentaré dedicarme de lleno a la pintura, es mi otra pasión, pintar retratos y exponerlos, a su vez usar un Instagram para que todo el mundo lo vea.

Cuando me tuve que venir para Constitución sinceramente no me gustaba mucho la idea, pero de a poco me fue cautivando. Me fui enamorando de los paisajes, de la tranquilidad, de la gente que va a mis clases, la limpieza y los parquecitos que tiene este lugar, el lago que nos rodea tiene su encanto. Las flores en las calles, las orquídeas, las rosas, en las veredas es un gran jardín Villa Constitución”.