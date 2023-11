Antonela Sequeira y un llamado a solidaridad

“Ighor necesita de todos nosotros”

Ighor es un niño que tiene 5 años, nació en Artigas igual que toda su familia. El 8 de enero su vida cambió rotundamente, de vacaciones en Quaraí sufrió un ahogamiento en una piscina donde lograron salvarlo. Hoy su mamá está luchando para que una médico salteña radicada en los Estados Unidos lo pueda atender y logré así iniciar un tratamiento con células madre. En esta oportunidad Diario El Pueblo se transforma en una herramienta solidaria para contribuir a esta noble causa. Apelando a la sensibilidad de nuestro lectores, sabiendo que el Diario llega a distintos puntos dónde ni nosotros somos concientes de las distancias que alcanzamos.

Antonela Sequeira de 29 años, nacida en Artigas antes del accidente de Ighor se dedicaba y atendía un centro de estética en la ciudad norteña. Actualmente vive con sus papás debido a los cuidados que requiere el pequeño, por lo tanto los abuelos tambien ayudan a cuidar y son un constante apoyo para esta mamá soltera que de un momento a otro tuvo que recapitular su vida y abocarse al cuidado de su único hijo de manera permanente.

“Ighor en verano fue a pasar unos días a la casa de sus abuelos paternos, en un descuido cae a la pileta donde estuvo ahogado por un momento o sea sin vida, nosotros vivimos en la frontera, él se encontraba en Quaraí porque sus abuelos viven en el lado brasilero, de inmediato lo llevaron a la emergencia de esa localidad, durante veinte minutos le hicieron trabajos de reanimación y por suerte pudo ‘volver’. Ahí comenzó una nueva etapa en su vida y en las nuestras. Lo trasladaron para el Hospital de Salto, durante cincuenta y seis días estuvimos en el CTI pediátrico, hicimos durante ese tiempo una cantidad de conocidos y amigos, hoy son prácticamente parte de nuestra familia porque todos los días, todo el tiempo están preguntando por la salud de Ighor.”

Un viaje desde Artigas a Salto lleno de incertidumbre

“Desde el momento que nos hablan del traslado a Salto de inmediato me comunican que el tal vez no llegaría con vida; pero lo logró y pudo resistir al viaje. Cada parte médico era trágico para nosotros, nos informaban y las esperanzas se caían por el suelo.

A los siete días le realizaron una cirugía plástica porque en la reanimación le quemaron una parte de su piernita derecha, le llevo diez meses recuperarse”.

En Montevideo nuevamente en riesgo de vida

“Luego de esto deciden trasladarnos a Montevideo, pasamos cincuenta y nueve días en la capital; ahí fue otro proceso bastante largo y con mucho dolor y sacrificio. Cuando creímos que él se encontraba estable, le descubren a Ighor una úlcera que casi termina con su vida. Debieron hacerle un botón gástrico porque el tiene problema con la deglución, regresamos a casa y a los días nos avisan que nos habían ingresado en un programa de Teletón.

Por su estado el no toleraba los viajes, llegaba a Teletón descompensado, en esos días quedábamos en la casa de mi hermano, pero al tener un trayecto muy largo para llegar hasta el centro, Ighor se descompensaba.”

Neumonía aguda en Artigas

El camino que viene transitando Antonela junto a su familia es realmente muy difícil, cada movimiento de Ighor significó un riesgo de vida para el niño.

“Al volver a Artigas le detectan una gripe influenza, una neumonía grave, al borde de la muerte nuevamente, no lo podíamos créer. Una vez más debieron internarlo por quince días.

Por suerte en éstos días ha tenido algunos avances y eso nos da esperanza que siga así.

La Doctora Bertolotto; ‘una luz en el horizonte’.

“Cristina Bertolotto es una doctora salteña que reside en los Estados Unidos, ella realiza tratamiento con células madre, eso fue lo que nos dio un poco de esperanzas, depende lo que su organismo acepte.

La célula madre llega a la parte dañada en el cuerpo, en el caso de Ighor es su cerebro. Las células deben llegar ahí y repararlo, para que vuelva a enviar las señales que a él le están faltando. Puede funcionar o no.”

Ighor, un niño de 5 años que no paraba!

“Ighor es mi único hijo, antes de este accidente el saltaba, corría, era intenso, no paraba.

Ighor vivía la vida al máximo, un día era muy poco para todo lo que él tenía que hacer. Super alegre, amado por todos en su entorno familiar y en su centro de estudio también. Dónde el llegaba de inmediato se hacía querer.”

Una madre sin trabajo por la situación de su hijo

“Actualmente estoy sin trabajar, Ighor requiere cien por ciento de cuidados y yo estoy solamente a su disposición. Somos de barrio Zorrilla junto a mi familia. Cuando estuve en Salto mis padres a los veinte días debieron volver para seguir con sus trabajos y ahí me quedé con una prima que vive cerca de plaza Artigas. Debo decir que la solidaridad que mostraron los salteños fue muy grande, conmigo tanto los médicos como el personal del cti pediátrico me hicieron un aguante muy grande y solo tengo palabras de agradecimientos para ellos.”

En BPS me trataron horrible!

Un párrafo aparte en el trato recibido a esta madre que atraviesa está durísima situación fue la que recibió en las oficinas de BPS.

“Me trataron muy mal, me llamó muchísimo la atención porque todo el mundo en otros lugares como por ejemplo el kiosco donde yo solamente salía a buscar algún refresco, esas personas hasta hoy me escriben para saber cómo está el niño. Recibí atención de una asistente social que me asesoró y me indicó los pasos para seguir adelante e iniciar los trámites por una pensión ya que Ighor me necesita todo el tiempo a su lado.”

¿Cómo podemos ayudar a Ighor?

En una de las imágenes en esta entrevista están los números de cuenta, se necesita recaudar para lograr el objetivo de llegar a esas celulas madre que necesita para activar y reparar la parte dañada en su cerebro.

El Padre José García y las personas que fueron a rezar el Rosario por Ighor.

“Son esos gestos que quedan para siempre, el Padre José lo adora y siempre iba a visitarnos y nos comprometimos apenas él este bien, haremos un nuevo bautismo y el Padre José será su padrino. Otra de las personas que llegó a nuestras vidas en este tiempo que estuvimos por Salto fue Isidra Fernández, ella y el grupo de la iglesia nos ayudaron muchísimo. Fue ese grupo que movió la causa de mi hijo y yo les quedé muy agradecida. Esperemos que podamos llegar a reunir los fondos para que Ighor pueda recibir ese tratamiento y pronto o no se, en un tiempo no muy lejano lo volvamos a ver bien como siempre”.