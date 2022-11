Anthony Costa, el de la evolución

Es cierto que restan fechas, sobre todo si Gladiador avanza a los play off, instancia previa a la disputa de la liguilla final por el título. Pero hasta el momento… ¡no se podrá discutir la marcada evolución de ANTHONY COSTA en el arco de Gladiador!

Es cierto que lo del golero en el 2021 fue de relativo nivel, pero de varios partidos a esta parte en el 2022, se ha transformado en EXPRESIÓN CLAVE de Gladiador.

Debajo de los palos, a favor de la velocidad mental que no le falta para resolver situaciones de riesgo o, la intuición para quedarse con el mano a mano.

Pero otro aspecto no menor: SU DOMINIO DEL ÁREA.

Para EL PUEBLO, Anthony Costa es el golero de la más sostenida evolución en materia de arqueros. Cabe preguntarse si la selección está tan lejos de él o caso contrario, Jorge Noboa plantearía el valor de la justicia misma.