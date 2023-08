Antes que sea tarde

«Algo habrá hecho” “Yo no estaba enterado” Estas han sido siempre las más vergonzantes excusas que apañaron acciones tan aberrantes como la tortura, el secuestro e incluso el asesinato.

No importa que el país se declare democrático e incluso haya firmado, por escrito, una declaración para que “nunca más” haya lugar para estos hechos en el país. Algo tenemos que haber aprendido de la

Argentina, porque mal que nos pese la historia indica que lo que allí pasa tarde o temprano también nos pasará a nosotros.

Nos duele escuchar que una de las propuestas que tiene “chance” en las “PASO” del próximo domingo,

de ser fórmula presidencial para competir en diciembre próximo en que el vecino país elegirá nuevo presidente, es la que ha propuesto “combatir la violencia social con violencia”.

La fórmula que encabeza Patricia Bullrich (Juntos por el Cambio) ha prometido combatir la violencia de las balas con la violencia de las balas del Estado.

Entendemos que es un caso error, porque situaciones como éstas siempre las han sufrido inocentes, los más pobres, los que menos tienen.

No acostumbramos inmiscuirnos en países ajenos, pero no podemos olvidar que Argentina y otros países de la región han sido siempre el espejo en el que mirarnos.

Tampoco podemos ignorar que el proyecto