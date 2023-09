Antes que nos convirtamos en el camino que ya deja el tendal

La seguridad es uno de los temas más preocupantes en nuestro país. Sin duda que hoy el Uruguay es un punto importante en el mercado de las drogas ilegales.

Prueba de ello es la cantidad de los “capos” del negocio que se han instalado en el país y desde aquí donde nadie les conoce manejan sus negocios.

En el Uruguay de nuestros días nos vamos poco a poco acostumbrando a ver y escuchar que hay dos o más homicidios por día, a veces tienen por víctimas gente que nada tienen que ver con las actividades fuera de la ley.

Hasta el momento los políticos que asumen el poder prometen acabar con la delincuencia y para ello dar a conocer nuevas “fórmulas”, que invariablemente hacen hincapié en los errores cometidos por sus antecesores,

Hasta hoy hemos visto que no hay fórmulas mágicas. No hay fórmulas capaces de terminar con este flagelo. Todas las fórmulas que conocemos han prometido lo mismo: penas más duras y mano fuerte para terminar con el narcotráfico.

Lamentablemente no ha habido avances, ni siquiera en aquellos países donde se ha puesto en práctica estas “fórmulas”. Es que los temas sociales los que verdaderamente causan y originan el problema no se tocan.

No importa porqué se llega al narcotráfico, no importa si les estamos inculcando que todo vale para obtener dinero, riquezas o poder. Mientras sigamos por este camino que muy bien disimulado está, no habrá salida. Solo cabe esperar que las cosas se sigan agravando.

El Salvador, Haití y tantos otros países hoy son un calco de lo que ha “copado” la delincuencia. En estos países se “ama” a los delincuentes, porque son los únicos que tirándoles unas monedas al menos se ocupan de los pobres y de esta manera se integran ellos también al mundo del delito.

Es hora de pensar en la causas. ¿Por qué tanto jóvenes e incluso adolescentes han caído en la delincuencia?. Basta con decir que la educación es “libre y gratuita” en el país. Alcanza con ofrecerles estas posibilidades, pera luego sostener que “no estudia el que no quiere”,

Antes de que sea demasiado tarde reconozcamos la realidad. Sepamos que “don dinero” todo lo corrompe (y estas organizaciones manejan mucho dinero) y que la corrupción y los corruptos están en todos lados.

No es acaso hora de pensar “por qué” han fracasado tanto operativos policiales y ¿quién les “chifló” para que escapen a tiempo?

Mucho para analizar ¿verdad?

A.R.D.