Antes de finalizar enero, en Ferro se resuelve.

CON USUCA O SIN USUCA

«No han hablado conmigo y no se que puede pasar. Todo esto que sucedió con Ferro campeón, nos agarró sobre fin de año y después por lo que se, cada dirigente optó por cuestiones personales y no del club. Por lo tanto, no hubo encuentro conmigo y desconozco qué piensan ellos con respecto a la continuidad».**********Con RICHARD USUCA desde EL PUEBLO, ese era el fin. No más que eso. Saber el estado de situación. En qué medida puede hablarse de prolongación de su mando técnico, o caso contrario en Ferro Carril se opta por otro DT. Es concreto que en Ferro Carril no existe un pronunciamiento sobre la cuestión, aunque no faltan especulaciones. Usuca fortaleció su imagen con ese segundo título de Campeón Salteño con la franja. El primero fue en el 2017. Ahora otra vez. Después de Ramón Water Rivas, el que más consagraciones le suma a Ferro Carril. Pese a la corona, la duda fluye y la certeza dista de plantearse. Por lo menos la realidad actual en tiendas albinegras, es esa. SOBRE FINALES DE ENERO De acuerdo a lo que se apuntara a cronistas de este diario, antes de finalizar el presente mes, la Comisión Directiva que preside Juan Carlos Realini, estará resolviendo: con Usuca o sin Usuca. Por lo demás, antes del torneo conquistado por Ferro Carril, más de una interrogante parecía instalada respecto a la continuidad del Director Técnico. Esa misma duda rebrotó al paso de los días y tras la inapelable goleada ante Gladiador, que implicó para Ferro Carril el título número 43 en su historial.En el 2022 ya en curso, todo hace suponer que el plantel albinegro será parte de una doble competencia: el Campeonato del Interior de Clubes y el Campeonato Salteño. En el primero de los casos, la tentativa del desquite, después del magro tránsito en el año que pasó.