«Ante opción de pase la presión a los padres»

Para los neutrales de la Liga Salteña de Fútbol, «las transferencias de jugadores de nuestras instituciones de la LSF a AUF y/u otras instituciones de otras organizaciones son cada vez más asiduas, expresamos desde ya que no nos oponemos a las mismas, al contrario, lo que se pretende con la presente ponencia (sí esta es aprobada), es que la transmisión sea tan justa para el jugador que es trascendental para su desarrollo, como también para el Club de origen local que dedicó mucho tiempo y esfuerzo para la formación del mismo»

Señalan que «el problema que hemos notado desde hace mucho tiempo, es que, ante una transferencia de esta índole, algunos Clubes de AUF y/o contratistas (no todos) “presionan” a los padres del jugador menor de edad para que el “pase” se otorgue sin obstáculos, y muchas veces estos padres o jugadores (no todos) del mismo modo fuerzan a los dirigentes locales para que no dificulten la transferencia o “pase”.-

La ponencia de esta noche, apuntan en esa dirección. Los neutrales sostienen que «es por ello, que creemos justo, que los clubes de AUF como de otras organizaciones (fuera de OFI) deban siempre abonar una tasa fija (como la denominaremos) en la cual la misma generará un justo ingreso genuino directo a nuestros clubes, y en un grado menor a la LSF, esto sin perjuicio de las instituciones locales negocien con las instituciones adquirentes una contraprestación económica por el valor de la transferencia, y/o dejen pactado un porcentaje por transferencias futuras. -ELLO ES ABSOLUTAMENTE INDEPENDIENTE A LA TASA FIJA-.