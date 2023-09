Ante los hechos ocurridos recientemente en Salto Grande, desde el PDC de Salto nos preguntamos ¿Están los puestos en la CTM reservados solo para aquellos con conexiones políticas?

El mes de julio dejó al des-cubierto un nuevo episodio de opacidad y amiguismo en la gestión de la Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande, generando indignación y cuestiona-mientos sobre la adminis-tración de los recursos pú-blicos. El nuevo reglamen-to de CTM, que otorga ina-movilidad salvo en casos de sumario, a más de trein-ta funcionarios designados por su afinidad política. Nicolás Albertoni, elegido para integrar la CTM por el ex-presidente Julio Ma San-guinetti, luego de la renun-cia de Carolina Ache a la vicecancillería (involucrada en el caso Marset), asumió como vicecanciller, pero re-servando su cargo en Salto Grande. Esto ha generado un escenario en el que la transparencia y la ética parecen haber quedado en segundo plano. Al regresar tendrá un aumento sala-rial o una indemnización millonaria (de más de 700 mil dólares), un gasto que difícilmente puede justificar-se en momentos en que la austeridad es una demanda ciudadana constante. Des-de 2020, Salto Grande ha visto un aumento, en tér-minos reales, de más del 15% en sus gastos salariales, junto con una lluvia de nue-vos ingresos y designacio-nes directas vinculadas a la política, (más de 30 ingresos

de personal uruguayo, 27 de-signaciones directas de mili-tantes de la lista 404 y del Par-tido Colorado). No ha pasado un mes de que los duques de CTM se atornillaron a sus car-gos y ya tenemos otro hecho escandaloso. Además de la par-tida de 750 millones de pesos, el MEF, autorizados por el presi-dente Luis Lacalle Pou, otorga a CTM una partida extra de 200 millones de pesos.

LA COALICIÓN: ENTRE RI-SAS Y COMPLICIDADES Las reacciones de la coalición gobernante han dejado a muchos perplejos. Desde ri-sas burlonas del Canciller Bustillo ante las preguntas sobre Salto Grande, hasta preocupaciones ambiguas expresadas por algunos se-nadores, la sensación de que la transparencia y la respon-sabilidad están siendo esqui-vadas se vuelve difícil de igno-rar. Es esencial que los líderes políticos dejen en claro dón-de están sus lealtades: con el pueblo que representan o con intereses personales.

Por su parte el senador Bota-na afirmó tener preocupa-ción «por la transparencia», y afirmó sobre Albisu: «Me parece que se le fue la mano en alguna cosita». Agregó «en algunas contrataciones, en algunos salarios y en alguna de esas cosas que uno se en-cuentra con plata y se cree que es Papá Noel». Militantes de Vamos Salto, funcionarios de CTM, se des

pegan de la gestión de Albisu frente al ente, argumentan-do en audición radial haber ingresado en el año 2021 a la plantilla de CTM. La Ministra de Economía y Finanzas, Azu-cena Arbeleche, dijo, «Respec-to a la gestión o destino de los recursos, no es algo que com-pete al Ministerio de Econo-mía y Finanzas».

PAPÁ NOEL

Los sueldos más bajos en la represa de Salto grande son de $85 mil, y los cambios for-males de estatutos que for-muló el jerarca designado por el gobierno de la Coalición permite que quienes ingresa-ron puedan quedarse como funcionarios permanentes, después se van a poder reti-rar de manera incentivada en el futuro y le van a pagar por cinco años su salario. La reciente revelación de prác-ticas cuestionables y decisio-nes políticas influenciadas deja en claro que se necesita una evaluación exhaustiva de la gestión de CTM. La interpe-lación planteada por el Fren-te Amplio no solo es una lla-mada a la rendición de cuen-tas, sino también una prueba de la capacidad de nuestra sociedad para resistir el ne-potismo y el derroche de fon-dos públicos. En última ins-tancia, todos nosotros de-bemos recordar que CTM es un ente que sirve al país, y sus acciones deberían bene-ficiar a la nación en su conjunto, no solo a unos po

cos privilegiados.

En la tarde de este jueves, Albisu convocó una confe-rencia de prensa y anunció surenuncia al cargo de Pre-sidente de la CTM Salto Gran-de. El problema es la prác-tica del clientelismo, pero tambien el diseño del regla-mento institucional que permite que esto ocurra de esta manera. Sin dudas que estamos en un punto de inflexión, donde el diseño institucional debe ser co-rregido para que estas prac-ticas no vuelvan a ocurrir. El próximo 3 de octubre, Ar-beleche y Bustillo deberán comparecer ante la Cámara Baja y responder las pregun-tas del diputado interpelan-te Nicolás Viera (FA) tal y como decidió el Parlamento con los votos frenteamplis-tas y de Cabildo Abierto. Estamos en una época don-de las ideologías se han debilitado, dando paso a personalismos, al pragma-tismo y a una mayor in-fluencia de carismas per-sonales. Nos oponemos al individualismo egoísta del neoliberalismo y afirma-mos que nuestro compro-miso es construir una so-ciedad libre, respetando los derechos y la integridad de las personas. Pero sobre todo el compromiso con la ética ciudadana que debe guiar no solo las conductas de las personas, sino de las instituciones.