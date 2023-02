Ante el Parlamento, MGAP presentó estimación de impactos por déficit hídrico y 25 medidas implementadas y en evaluación

El ministro Fernando Mattos junto a equipo de autoridades del MGAP, asistieron a la Comisión Permanente del Parlamento, a los efectos de dar a conocer y analizar las medidas que desde el ministerio se han implementado relativas a la sequía y la emergencia agropecuaria. Acceda al enlace de la exposición, a la rueda de prensa del ministro y a la presentación con todas las medidas, al pie de la noticia.

En este sentido, acompañaron la presentación: el subsecretario, Ignacio Buffa, la directora general, Fernanda Maldonado, el director de DIGEGRA, Nicolás Chiesa, el director de Recursos Naturales, Martín Mattos y de Dirección Forestal, y Descentralización, Carlos Faroppa y Luis Carresse, asi como integrantes del equipo de OPYPA.

Para comenzar, Mattos expuso el detalle y avance tanto por rubros, como por zonas, de las declaraciones de emergencia agropecuaria que se emitieron desde marzo 2020 a la fecha, es decir, el tercer año consecutivo con déficit hídrico y la 4ta declaración de emergencia agropecuaria.

Explicó además que esta emergencia tiene afectación generalizada y que este sector es muy heterogéneo, con distintos tipos de producciones. “Está claro de que este episodio ha afectado a todos los productores: grandes, medianos y chicos. Los pequeños productores son prioritarios porque tienen un margen de maniobra mucho más escaso que aquellos de mayor dimensión. Pero desde el MGAP trabajamos para todos”.

A la fecha la cifra estimada de las medidas implementadas con costos que han podido ser cuantificados, sin incluir costos financieros, asciende a US$ 9 millones.

«Las medidas siempre serán insuficientes, no hay nada que pueda suplir el daño que está causando esta sequía, porque la pérdida económica directa es muy importante y van a haber otras pérdidas indirectas e inducidas que a esta altura son muy difíciles de evaluar», agregó el ministro.

Más adelante, se presentó un informe sobre el impacto de la sequía, estimación de pérdidas, medidas llevadas adelante y la estimación agroclimática en general debido a que las precipitaciones estuvieron muy por debajo de la media histórica en los últimos 3 años. También se presentaron cifras de estimación preliminar de impactos directos sobre cada rubro.

«Detrás del impacto económico tenemos que considerar el aspecto social y humano porque detrás de muchos de estos pequeños emprendimientos hay historias, caras, familias… hay una visión humana que debemos mirar, contemplar y definir respecto a lo que serán las medidas».

En una evaluación primaria los montos preliminares de los impactos directos ascienden a U$S 1.175 millones lo que representa el 1,9 del PIB nacional. Esto tiene un impacto relativo superior al de la última gran sequía que representó el 1,7 del PIB.

Mattos subrayó que se deberán desarrollar medidas de carácter más estructural para dar soluciones a los temas del agua a futuro, tanto para la producción como para el consumo humano. “Actualmente tenemos las medidas que son de características paliativas, coyunturales, enfrentando la situación y para eso hay una batería de medidas que vamos a describir en la actual presentación:

Medidas implementadas con costos financieros sin estimar

1- Pastoreo habilitado en rutas (con permisos expedidos por zonales del MGAP).

2- ANEP: autorizó a que pequeños productores puedan llevar a sus animales a pastoreo en terrenos de escuelas rurales. Hay cerca de 1.000 predios de este tipo en Uruguay.

3- El MGAP recibe a través de los Consejos Agropecuarios Departamentales (CAD) y las Mesas de Desarrollo Rural las propuestas y necesidades del sector para dar respuestas locales, regionales y departamentales.

4- El MGAP integra y articula en los Centros de Coordinación de Emergencias Departamentales (CECOED) en todo el territorio nacional.

5- El MGAP participa del Sistema Nacional de Emergencias (SINAE).

6- OSE está acercando agua potable para consumo humano en zonas rurales que no cuentan con servicio. Exoneración del pago del costo de este servicio de asistencia a los afectados por esta situación.

7- MGAP y Ministerio de Defensa Personal del Ejército Nacional limpiará tajamares y aguadas con maquinaria propia y realizará perforaciones para obtener agua para riego o consumo humano.

8- Préstamos FAE: Créditos de República Microfinanzas con tasas subsidiadas por el MGAP y plazos extendidos (2% en dólares, 14% en pesos, con plazos extendidos). Solicitudes presentadas: 2.735.

9- La mayoría de las Intendencias están posponiendo el pago de contribución a marzo o abril. Además están implementando otras medidas, como exoneración de algunos tributos, ayudas para perforaciones que permitan nuevos accesos al agua, obras.

10- BCU autoriza a bancos, cooperativas de intermediación financiera y empresas administradoras de créditos, a extender por hasta 180 días los vencimiento de créditos a plazo fijo o préstamos amortizables, para empresas comprendidas en la Emergencia Agropecuaria sin necesidad de recategorización de deuda.

11- Prórroga de los vencimientos del BPS para explotaciones agropecuarias hasta el 28 de febrero (se estudia extender esta medida).

12- UTE financia los costos de la energía eléctrica de enero, febrero y marzo, a pagar en 6 cuotas desde julio a diciembre. Esto es exclusivamente para todos los consumidores de energía eléctrica agropecuarios. Hasta el 31/1/23 el MGAP ha recibido 423 solicitudes

13- BROU: Se posponen sin costo y sin cambio de categoría las obligaciones financieras por 6 meses a todos los productores. Los que tienen pasivos por debajo de US$ 200.000 es sin ningún costo y los que poseen un endeudamiento mayor solo se le exigiría el pago de intereses. Asimismo, se generan líneas de crédito específicas. Ejemplo destete precoz o agua en la parcela.

14- Instituto Nacional de Colonización no aumentará la renta en 2023 y otorga bonificación por pago en fecha y líneas de crédito para suplementación de ganado orientada a colonos arrendatarios (crédito de hasta 10 mil dólares, plazo de hasta de dos años, tasa de interés de 5% anual). Al 31/1/23 se tramitaron 27 solicitudes de créditos específicas para sequía, por un monto de US$ 161.281, la mayoría para suplementación para ganado.

Medidas implementadas: con costos cuantificados

15- Convenios MGAP con las Intendencias. El MGAP destina fondos a las intendencias para desarrollar acciones específicas, que se suman a otras medidas adoptadas por cada intendencia. Aporte del MGAP: US$ 1,29 millones.

16- UTE: ○ Reducción de 15% el costo de la energía eléctrica a productores regantes. Costo estimado U$S 2,9 millones, con base en 1.058 servicios que fueron beneficiados en 2022. ○ Producto Punta=LLano. Reducción del costo de la energía del pico al llano. La estimación de este beneficio es otro 15%. Costo estimado U$S 3 millones.

17- ANDE: créditos para gastos o inversiones, con tasas de interés subsidiadas y mayores períodos de gracia. 24/10/2022 al 31/12/2022: 264 créditos (US$ 4,1 millones) y un subsidio US$ 664.400. Se estima llegar a 600 productores por un volumen de US$ 8,6 millones.

Medidas solicitadas y en evaluación

1- MIEM: continuar con la reducción del 15% del costo de la energía eléctrica en tambos e industrias lecheras.

2- MIEM y UTE: reducción del 20% del costo de la energía eléctrica en vitivinicultura y cámaras de frío.

3- MEF: reducción transitoria de impuestos a la importación de alimentos para el ganado. Costo aproximado de US$ 2 millones.

4- Relacionado con 3, coordinación con AUDINA, ALUR y otros proveedores para disponibilizar formulaciones a un precio conocido, evitando especulación.

5- Proyecto para soluciones de agua entre MGAP, OPP, Ministerio de Ambiente, Intendencias y BROU.

6- Creación de SIGA Agropecuario (sistema especial de garantías)

7- Conformación de un GACH de Riego, que reúna actores del sector público, privado y la academia.

8- Asistencia a productores de muy pequeña escala (no se encuentran en el sistema)

Por parte del equipo del MGAP expuso la directora de Promoción de los Sistemas de Información Agropecuaria SNIA, Amalia Alvarez quien señaló el incremento exponencial de la demanda de los préstamos FAE consistente con el deterioro que ha provocado el déficit hídrico año a año.

Por su parte, Carlos Faroppa dijo que la sequía afecta transversalmente a toda la producción, también a la forestal. “Ante el alto riesgo meteorológico y de incendios existe una gran coordinación entre Dirección de Bomberos, el Sistema Nacional de Emergencia, el Ministerio de Defensa, la Sociedad de Productores Forestales, otros actores del medio y MGAP».

Detalló además el equipamiento adicional, y dijo que “se ganó en coordinación y plataformas de inteligencia, información de datos y cámaras inteligentes».

En relación al rubro granjero, Chiesa aseveró que se está teniendo una afectación muy despareja. “Sobre todo en la zona de Montevideo Rural y Canelones hay muchos productores que se han quedado sin agua perdiéndose incluso cultivos, por lo que habrá afectación en las zafras que vienen».

El subsecretario del MGAP, expresó durante su exposición que: “Hacemos bien en ponerle rostro a los problemas y yo no quiero dejar pasar desapercibido un número; “24”, que son las medidas que ya están en ejecución o se está estudiando su implementación. Estas medidas llegan a más del 12000 productores, el 20% del total.

En este sentido, Carresse ratificó que se está presente en todo el territorio nacional. “Tenemos en la actualidad los 19 Consejos Agropecuarios y 57 potenciales Mesas de Desarrollo Rurales funcionando. En este difícil momento estamos junto al productor, recibiendo sus pedidos, consultas y problemas».