Ante el fracaso Multicolor, nace una Esperanza.

Por éstos días, compartimos con nuestro candidato a la presidencia Mario Bergara, parte de su gira nacional, con la que Seregnistas Progresistas se viene perfilando. En ese enriquecedor intercambio con la gente, vecinos, comerciantes, universitarios, productores, cooperativistas, sindicalistas y empresarios; se puede advertir con notoriedad, el fracaso del actual gobierno y las expectativas que generó en la población.

Nos prometieron mayor SEGURIDAD. Y la verdad que el resultado, es un verdadero desastre. La violencia se enfureció de formas nunca vistas entre nosotros. Las víctimas de ese flagelo no solo alcanzan a quienes se ven involucrados en el narcotráfico, sino que apunta a inocentes, a chiquilines, niños, y a vecinos. Y la respuesta ha sido que tienen un plan, que no les perdonamos el “éxito”. Pero como si fuera poco, por la causa de Astesiano y Macrcet tuvieron que renunciar, no solo las autoridades políticas del Ministerio del Interior; sino además la cúpula de los mandos policiales. Un fracaso sin precedentes. Nos prometieron que las políticas sociales iban a estar al lado de la gente. La verdad, surge a la vista el resultado. Desmantelaron planes fundamentales como el Sistema Nacional de Cuidados, y los niveles de infantilización de la pobreza, escalan a cifras cercanas a la crisis de 2001. Condenan a nuestros niños, a vivir en la marginalidad, negándole oportunidades. Nos prometieron 50.000 viviendas. Absorbieron todos los recursos que tenían como destino comprar tierras para pequeños productores, y a cambio de ello, lo único que se concretó fue el escándalo de reparto de viviendas entre militantes cabildantes, que derribó a la Ministra Moreira. Nos prometieron rebaja de tarifas públicas y combustibles. Y nunca las tarifas se incrementaron tanto por encima de la inflación como ahora. Lo peor, es que Delgado sigue prometiendo que las van a bajar. Nos prometieron un especial apoyo a la ciencia y la innovación. En la pandemia se recostaron sobre el esfuerzo de nuestros científicos, y luego olvidando es mérito, volvieron con las políticas de recorte sobre la Universidad, y su desarrollo científico y descentralizado. En éstos últimos 4 años no se ha visto ningún avance. Prometieron una REFORMA educativa. Ahora se llama transformación. Pero su titular Robert Silva la abandonó 1 año antes de terminar su mandato, para dedicarse a hacer campaña. Seguimos manteniendo fuertes niveles de fragmentación social en los resultados de la enseñanza. No tienen ni un logro para mostrar, más que la persecución a docentes y estudiantes por pensar diferentes.

Prometieron un compromiso con la producción y el desarrollo. Pero a esta altura, lo único que tienen para exhibir es el mayor atraso cambiario del siglo XXI. Y ello implica que el resultado económico que exhiben, es sobre la espalda de la producción primaria, el sector exportador y el turismo; que ve afectada su rentabilidad y su competitividad. Y a pesar del silencio de las grandes gremiales del agro, es una bofetada al trabajo nacional. El Presidente Lacalle, piensa que estar con el sector productivo, es sacarse una foto con un reproductor en el Prado o participar del Palco de la Patria Gaucha. Y así olvida todo lo que prometió. El salario rural fue uno de los que menos se incrementó en el quinquenio. Prometieron administrar los recursos con austeridad. Y en Salto fuimos testigos de la peor gestión de Salto Grande que la historia recuerda. Nunca, se experimentó un escandalo tan grande, que ameritara una condena del sistema político a la gestión de Albisu. El clientelismo más obsceno. El ingreso descarado de Ediles del Aire Fresco como empleados del Organismo. La creación de cargos, no pensando en la función, sino en el acomodo. El ascenso meteórico a colaboradores de confianza, que además de gozar de sueldos increíbles, accedan a retiros bochornosos, como prebendas poco transparentes, entre quienes aportaron recursos para financiar campañas electorales.

Prometieron honestidad en el desempeño de sus funciones. Y protagonizaron la mayor cantidad de escándalos que se recuerde. Desde contratar a una empresa sin reputación para hacer publicidad en Turismo, hasta entregarle un pasaporte a un narco Peligroso y Pesado. Además, de una verdadera gestoría para el delito y el tráfico de influencia a pocos metros del despacho del Presidente. Donde se perseguían a legisladores de la oposición y se aseguraban resultados en contrataciones estatales. La mitad del gabinete ministerial, debió renunciar por hechos vinculados a prácticas de corrupción o clientelismo. Resulta, que hasta los asesores más cercanos al Presidente, recomendaron retirar prueba incriminatoria de expedientes, o perder el celular para ocultar prueba a la justicia.

Prometieron la libertad absoluta. Y restringen la competencia comercial en el Puerto de Montevideo, concediendo sin licitación, ni ley ni estudio económico alguno, el uso por más de medio siglo a una empresa extranjera.

Prometieron disciplina y regla fiscal. Y sus resultados serán peores a los que tenía el país en 2019, a los que ellos mismos calificaban como caóticos.

Prometieron una profusa investigación sobre la gestión frenteamplista. Y se encontraron con café vencido y archivos de las denuncias que ellos mismos hicieron, sobre las causa que con tanta agresión impulsaron.

Ante el fracaso, la esperanza. Esa esperanza de llama Frente Amplio. Para nosotros, de la mano de Mario Bergara.