Ante el comienzo de una nueva temporada del programa televisivo “Animal Político”, conversamos con el periodista Jorge Rodríguez

“Trataremos de reflexionar juntos y provocar en las personas una opinión”

Este martes comenzó por Canal 4 Flow la temporada 2023 del programa “Animal Político”, que durante años ha conducido el reconocido periodista Jorge Rodríguez, que ha sumado a su equipo a la periodista Verónica Pellejero y la sátira política a cargo de Ramiro Ferreira.

– Comenzó una nueva temporada televisiva de “Animal Político” con un previo y novedoso lanzamiento del programa en el Ayuí, ¿cómo surgió la idea?

– La idea surge para compartir de manera más descontracturada un espacio diferente en un año bastante particular, con personas que representan no solo a los partidos políticos sino a diferentes instituciones del medio que trabajan por la sociedad salteña y uruguaya en general. Poder encontrarnos, mirarnos a la cara, y en definitiva, poder juntar gente que piensa y actúa muy diferente y que hasta el momento de manera formal tampoco lográs verlos a todos juntos. Nos pareció una buena instancia para juntarlos desde otro lugar, y si “Animal Político” logró ese encuentro de personas que piensan diferente, quedamos conformes.

– Que además trajo confirmaciones, como las del equipo de trabajo, y novedades, se lo vio editorializando, algo que hacía tiempo no hacía.

– Es cierto. Este año “Animal Político” pretende marcar más presencia desde la editorial opinando, marcando el rumbo y el estilo desde el comienzo, lo que seguramente marcará también el camino que seguirá en las siguientes entrevistas. Así que este año vuelven las editoriales, las vamos a ir seleccionando de acuerdo a nuestra mirada periodística para que tengan que ver con el acontecer local y nacional, porque queremos aterrizar en Salto la discusión de los grandes temas nacionales. La editorial se da en el marco de una escenografía que también da lugar a que se destaque. La idea es tratar de reflexionar juntos, poder discutir y provocar en las personas que nos están mirando quizás una opinión.

– Además de la editorial, en el primer programa se tocaron los temas que han acaparado en las últimas semanas la agenda periodística y política del país, como el llamado “alivio tributario”, la reforma en la educación y la llegada de un salteño al Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿cómo se eligen los temas que van a tratar en el programa?

– Y te faltó el caso Astesiano y la institucionalidad con el politólogo Emilio Arredondo. En realidad, creímos que al momento de elegir cuáles habían sido los temas que se habían destacado durante este tiempo de ausencia, necesitábamos un tema que haya ocupado mucho trabajo el año pasado y el verano, como pasó con el caso Astesiano, para entender de qué se habla cuando se dice que está en riesgo la institucionalidad. Ese tema nos pareció interesante para poder plantear una entrevista que dejara pensando y con las puertas abiertas a que el caso Astesiano seguramente seguirá generando información. El tema de la baja impositiva es el más actual, en el que se podrá estar de acuerdo o no, y es por eso la pregunta que planteábamos a través del programa si era una devolución o una baja, que es lo que se ha discutido. En el caso de Nicolás Albertoni, consideramos que por el hecho de ser salteño y haber sido elegido vicecanciller, podía dar una opinión en lo que tenía que ver con las políticas de frontera, que finalmente algo de eso habló. Y luego tuvimos a Robert Silva, presidente de la ANEP, con el tema de la transformación educativa que comenzó hace una semana. Pensamos que los cuatro temas tenían que estar, eso no quiere decir que en el futuro tengamos siempre cuatro invitados, porque deberemos sumar también la figura de Ramiro Ferreira con el “Erresumen” y el humor o sátira política.

– ¿Cómo se llega al capítulo del humor político en un programa periodístico?

– Ramiro en anteriores ediciones de “Animal Político” hacía el “Erresumen” una vez al mes, en esta oportunidad lo hará semana por medio, o sea, tendrá dos intervenciones mensuales en su espacio. Llegamos a través de que vimos a Ramiro hace un tiempo haciendo un stand up en una reunión privada y nos pareció interesante poder llevar ese stand up pero con tinte político no para reírnos de políticos pero sí para reírnos quizás de lo que Ramiro expresa a través del sarcasmo, la ironía y la sátira política para que nos ayude a pensar. En definitiva, la risa termina siendo no solo descontracturante al final del programa sino que el objetivo es que lo que diga Ramiro puedas decir que tiene razón o no. De eso se trata el humor que él hace.

– Siempre ha conducido su programa de televisión en solitario, pero en esta nueva etapa se lo ve compartiendo pantalla con Verónica Pellejero, haciendo un trabajo en equipo, ¿a qué se debe ese cambio?

– Cuatro y seis ojos ven más que dos, seis orejas escuchan mejor, y cuantas más cabezas haya pensando y que aporten, hará mejorar el producto. Nosotros pensamos en términos periodísticos, sin obviar ni dejar de lado que es un producto periodístico para un medio televisivo en donde durante una hora y media debemos mantener la atención en las personas. Hay veces que debemos aceptar que no podemos con todo, delegar y ceder espacios me parece importante en lo que es el periodismo, al menos en el que creo y apunto, en donde se pretende sumar la pregunta y el análisis diferente, eso, repito, enriquece al programa.

– ¿Cómo ve al periodismo en Salto?

– Creo que hay buenos periodistas que hacen buen periodismo y que cada uno encuentra el nicho para desde ese lugar desarrollar el oficio de preguntar, informar y ayudar a reflexionar. Cada uno es responsable del camino que toma. Una vez más afirmo que la pregunta es la herramienta base de todo periodista, desde donde se desnudan las realidades.

– Cuando determinadas instituciones, públicas y privadas, financian con su publicidad determinados productos periodísticos, ¿eso deriva en comprar la opinión también?

– Dependerá de la conducta del periodista. Por ejemplo, “Animal Político” cuenta con la publicidad del gobierno departamental, si me preguntas si los periodistas de “Animal Político” debemos algún favor a la Intendencia, yo siento que no. ¿La Intendencia ha reclamado algún espacio en “Animal Político”? Nunca lo hizo, ese es el relacionamiento que está marcado por la conducta generada a través de los años. Pero además, es un tema de opciones, cada uno va optando. Si a vos una pauta te condiciona a preguntar, tenés que asumirlo. Cuando una pauta condiciona la pregunta, es bueno, honesto, sincero y hasta sería comprensible que el periodista diga que está condicionado por esa pauta.

– 2023 es un año preelectoral, ¿cómo visualiza que será el año que viene en materia política?

– Días pasados recordábamos en el Ayuí, cuando hacíamos la presentación, de que “Animal Político” surge en una coyuntura política y social del departamento bastante difícil. Hoy retomamos el ciclo 2023 en la previa de lo que será el año que viene, pero es innegable que los movimientos comienzan a partir de este año para armar equipos políticos y que se va a acrecentar la discusión y a afirmar las posturas a partir del año que viene. Vamos a tener mucho trabajo, mucha cosa por hacer, y por sobre todas las cosas, vamos a tener la inmensa tarea de llevar a los televidentes, a los radioescuchas o a los lectores de los diarios y de los portales, la información que debe llegar al público y que no se deforme la realidad, porque en campaña electoral muchas veces los periodistas podemos vernos tentados a transmitir información que no ha sido corroborada o que despertará polémica sin tener en cuenta si esa información es fidedigna. Entonces, deberemos decidir entre si queremos despertar polémicas o informar lo que es.

– El año pasado probó suerte en la radio haciendo periodismo por primera vez, ¿qué le dejó esa experiencia y que tanto de ella ha logrado plasmar en la televisión?

– Hacía muchos años que no hacía radio, y gracias a la familia Giovanoni, a Giovanoni Contenidos y a la gente de radio Arapey, se me dio la posibilidad de tener el “Mano a Mano edición LUC”, que después siguió con el “Mano a Mano con Jorge Rodríguez” con entrevistas del ámbito generalmente político. La radio me enriqueció, me hizo conocer un mundo al momento de comunicar que es diferente al de la televisión. Los ritmos, la voz, las preguntas, los estilos son diferentes, y todo suma. Esperemos que este año volvamos a estar en “La Mañana de Arapey” acompañando a la gente.

– Lleva 30 años en el periodismo, cuando mira para atrás el camino recorrido, ¿cómo se siente?

– Cuando miro hacia atrás siempre recuerdo algunas frases. Por un lado, el doctor Gelpi, que siempre decía, cuando vengas con un problema ya tenés que traer la solución, una frase que me marcó para siempre. Otra frase que también me marcó es de Paulino Delsa, que fue uno de los gestores de la televisión que hoy estamos viviendo, que fue gerente de la entonces Tevemundo cuando comenzó el programa “Ver en Color”. Un día me dijo que los periodistas teníamos que leer mucho, levantarnos y leer todos los diarios y nunca nos la debíamos creer. Mirando para atrás he aprendido a leer más, pero lo que nunca me pasó fue creérmela.

—————————————-

PERFIL DE JORGE RODRÍGUEZ

Soltero. Es del signo de Géminis.

De chiquito quería ser veterinario o médico.

Es hincha de Peñarol.

¿Alguna asignatura pendiente? Creía que era no tener hijos pero eso ya lo resolví.

¿Una comida? Chuleta con fritas.

¿Un libro? “Las preguntas de la vida”, de Savater, y “Jinetes africanos” de Tróccoli

¿Una película? El vendedor de sueños

¿Un hobby? No tengo.

¿Qué música escucha? Brasilera.

¿Un día de la semana? Los jueves.

¿Qué le gusta de la gente? La sinceridad.

¿Qué no le gusta de la gente? La hipocresía.