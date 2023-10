Angus y Hereford de San Jose del Yaguarí a US$ 3.765 de promedio

En la 56° edición, la familia Zerbino realizó este sábado en la propia cabaña San José del Yaguarí, en Durazno su remate anual.

Con negocios a cargo de Zambrano y Cía., se vendieron 97 toros a un promedio de US$ 3.765.

Los toros Aberdeen Angus a un promedio de US$ 3.718, con un máximo de US$ 6.360 y un mínimo de US$ 2.520. Los Hereford, promediaron 3.873 dólares, con un máximo de US$ 5.400 y un piso de US$ 2.400.

En vientres, las Angus se vendieron a US$ 1.922 y las Hereford a US$ 1.656, con un promedio general para las 42 hembras de US$ 1811.