ANGUS DE PRIMAVERA A US$ 3.014 EN CHIFLERO

Con Alejandro Zambrano en el martillo, Carlitos Arocena y todo el equipo de Zambrano & Cia. concentrado en el Local Chiflero de la Asociación Agropecuaria de Artigas, Frigorífico Modelo y La Rubeta concretaron su 18vo. remate anual «Angus de Primavera», un clásico del norte del país.

En apenas dos horas se colocó toda la oferta de vientres y toros Angus de la cabaña, en un mercado que a las claras reflejó la gran demanda por la genética reconocida de los Fernández.VENTAS

50 toros PI y SA a US$ 3.014, con un máximo de US$ 4.320 por un pedigree, y US$ 2.400 de mínimo. Los 39 toros PI promediaron los US$ 3.142, mientras que los SA se vendieron a US$ 2.564, con un máximo de US$ 3.000.

En vientres mucha demanda, al igual que con los machos, operando compradores comerciales y también cabañas, allí, las vaquillonas preñadas PI a US$ 2.280, con un máximo de 3.600 adquirída por cabaña Don Roberto. Las servidas PC a US$ 1.480, las vaquillonas SA preñadas a US$ 1.020 y las terneras a US$ 631.