ANGUS BRILLÓ EN UNA NOCHE DE GALA

Cómo hace 19 años, en una noche de verano, la raza Aberdeen Angus se vistió de Gala. Ayer, nuevamente en las instalaciones del Centro de Convenciones de Punta del Este, la cita reunió una vez más a lo mejor de la genética de la raza representado en 16 vientres de Élite de las cabañas más reconocidas del país. La actividad organizada por la Sociedad de Criadores de Aberdeen Angus del Uruguay con los negocios a cargo de Zambrano & Cía y la asistencia financiera de Scotiabank, brilló aún más con la dinámica de la demanda y los valores generados que ratificaron la importancia del evento, así como también de la constante inversión por alta genética que generan las cabañas.

Sobre las ventas, lo más alto de la subasta pasó por la compra del 50% de una vaca de “La Turmalina” (RP 235) con un ternero al pie en US$ 14.160 adquirida por la cabaña “Santa Adelaida”. Siguiendo con los destaques de la jornada, una ternera de 9 meses de Sociedad Ganadera San Salvador alcanzó los US$ 13.800, por la venta del 50%, adquirida por Wilford Ganadera, de Australia. El 50% de una vaquillona de 18 meses de Frigorífico Modelo SA. fue adquirida por Campo Norte, Manantial Verde y Alianza Angus en US$ 12.600, también, el 50% de una vaquillona de Sociedad Ganadera El Yunque, se pagó US$ 12.000 adquirida por Miguel Ángel Risso, además la misma cabaña vendió otro 50% de una vaca joven en US$ 10.200 adquirida por JyJ Ganadera.En síntesis los 16 vientres subastados promediaron los 8.535 dólares, con el precio máximo de 14.160 dólares y el mínimo de 4.200 dólares. Además Gerardo y Alejandro Zambrano comercializaron 13 embriones a 912 dólares de máximo, 480 dólares de mínimo y 670 dólares de promedio. La jornada se completó con la venta de 120 dosis de semen a beneficio de la Sociedad de Criadores a 48 dólares de promedio con un piso de 25 dólares y un máximo de 60.