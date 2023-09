Andrés Píriz sacó «la bolillaalta»: Gladiador con Ceibal

Porque Gladiador necesita ratificar que el 3 a 0 frente a Salto Nuevo no fue casualidad y porqué Ceibal no se doblega en el fin de ganar el Acumulado, aunque sabe que está limitado. No solo ganar o ganar todo lo que viene (o la mayoría de lo que viene), sino aguardar traspiés de Universitario y Ferro Carril. Pero además, es duelo barrial en el juego de fondo del Dickinson el domingo a la tarde. A la «bolilla más alta» la sacó ANDRÉS PÍRIZ y será el árbitro central, mientras que mañana en el estadio, hora clave para Salto Nuevo y River Plate con JOSÉ GABRIEL DE LOS SANTOS. Imperativo de victoria a cuenta de los dos, si el fin es pelear por una casilla en los play off.

Ayer jueves, con el Colegio de Árbitros revelando las ternas en cada caso. Desde EL PUEBLO, solo hay que establecer el relevamiento que corresponde. Cancha por cancha.

Divisional Primera “A”. 1ª División. Campeonato Salteño.

“150 años de Liceo IPOLL”.

SEGUNDA RUEDA.

2° FECHA

Sábado 30 de septiembre.

PARQUE DICKINSON

19 hrs. Universitario vs Saladero. Árbitros: Robert Aguirre, Gustavo Barboza, Pablo Almirón.

21:30 hrs. Salto Nuevo vs R. Plate. Árbitros: José de los Santos, Jonathan Guglielmone, Ivo Moreira.

Parciales de Universitario y S. Nuevo a la tribuna España, de Saladero y R. Plate a la Irazoqui.

Domingo 1º de octubre.

PARQUE DICKINSON

14:30 hrs. Arsenal vs Ferro Carril. Árbitros: Robert Ledesma, Sebastián Hernández, Ricardo González.

16:45 hrs. Gladiador vs Ceibal. Árbitros: Andrés Píriz, José Carballo, Pablo Ferreira.

Parciales de Arsenal y Ceibal a la tribuna España, de F. Carril y Gladiador a la Irazoqui.

CANCHA DE NACIONAL

14:30 hrs. El Tanque vs Dublín Central. Árbitros: Fernando López, Sebastián Samit, Andrés Acosta.

16:45 hrs. Nacional vs Sud América. Árbitros: Mauricio Revuelta, Nicolás Castaño, Didier Cuello.

Parciales de El Tanque y Nacional al sector oeste (local), de D. Central y S. América al este (visitante).