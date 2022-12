El floresino Fernando Echeverría será el presidente

El intendente de Salto ocupará nuevamente el cargo de primer vicepresidente del Congreso de Intendentes por el período 2023 tras la decisión tomada por el plenario en la última sesión del año.

Fernando Echeverría, intendente de Flores, presidirá la institución, mientras que el riverense Richard Sander será el segundo vicepresidente.

La decisión fue tomada debido a que no se lograron los apoyos necesarios para que la presidencia del próximo período fuera asumida por Carolina Cosse y Yamandú Orsi (Montevideo y Canelones) por seis meses cada uno. La iniciativa fue planteada por el doctor Andrés Lima que apeló a un antecedente del anterior período de gobierno donde Marne Osorio y Adriana Peña compartieron el cargo en un mismo año; mismo así, la propuesta no fue aceptada por los intendentes del Partido Nacional, lo que derivó en la necesidad de plantear nuevas candidaturas y alcanzar acuerdos que, finalmente, derivaron en la conformación del cuadro de autoridades arriba citados. Lima lamentó la postura adoptada por los intendentes nacionalistas, especialmente considerando la existencia de antecedentes de este tipo y que el reglamento del Congreso de Intendentes lo permite. Recordó, además, que el Frente Amplio nunca rechazó la propuesta de un nombre para presidirlo, siendo esta la primera vez que ocurre desde que el congreso fue creado. Aclaró que el aporte del Frente Amplio no queda supeditado a si se tiene o no la presidencia, sino que continuará teniendo protagonismo como ocurrió en los últimos años, especialmente con la apretada agenda de temas previstos para el 2023, entre los que destacan la creación de un régimen único de bromatología, la implementación de la tercera edición del programa Oportunidad Laboral, la creación de un sistema de expedición nacional de permisos de conducir por puntos y la distribución de cerca de mil millones de pesos del Fondo de Asimetrías con el objetivo de que llegue a todas las intendencias y sea repartido con equidad.

El doctor Andrés Lima resaltó el respeto que existe entre todos los intendentes, aclarando que el funcionamiento del Congreso de Intendentes obliga a la búsqueda de consensos y unanimidad al momento de tomar ciertas decisiones, como la de elegir las autoridades para cada período. A pesar de la falta de voluntad política para apoyar la moción impulsada por el intendente de Salto, la sesión se realizó en un ámbito de cordialidad y compañerismo que fue destacado por el jerarca salteño.