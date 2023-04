Andrés Lima informó sobre la solicitud de prórroga del subsidio por desempleo para los trabajadores del sector citrícola

Por 180 días a pedido de diputados del litoral

El intendente Andrés Lima declaró que el Gobierno departamental y los diputados del litoral comparten la pre-ocupación por la situación de los trabajadores del citrus considerando el impacto negativo provocado por la sequía así como la implementación de maquinaria que automatiza procesos de producción y sustituye la necesidad de mano de obra.



Es por este motivo que los diputados salteños Álvaro Lima (Frente Amplio) y Luis Emilio de León (Partido Colorado) presentaron, junto a sus pares de Río Negro y Paysandú, una solicitud de extensión por 180 días del régimen especial de subsidio por desempleo a trabajadores del sector citrícola en Uruguay, que venció el 31 de marzo de 2023.

Lima destacó el respaldo de la Intendencia de Salto a esta iniciativa considerando que hay aproximadamente 3500 familias amparadas a este subsidio, muchas de las cuales residen en Salto.

La solicitud presentada al Ejecutivo nacional está justificada por los efectos de la sequía, ya que la fruta no tendrá la calidad esperada y no alcanzará los estándares necesarios para la exportación, por lo que la zafra se verá acotada y una gran cantidad de trabajadores no percibirá ningún ingreso al menos por 180 días.

Se fundamenta entonces en la necesidad de proteger a los trabajadores del sector citrícola, que es una actividad de gran importancia para el desarrollo económico y social de los departamentos del litoral del país, especialmente Salto, Paysandú y Río Ne-gro.

Por lo tanto, se entiende que es necesario prorrogar el régimen especial de subsidio por desempleo para los trabajadores del sector citrícola por un período adicional de 180 días, a fin de garantizar su sustento y el de sus familias, así como contribuir a la preservación del empleo y la actividad productiva en el sector.