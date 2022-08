Reconocido por su gran trayectoria con más de 20 mil horas de vuelo

El intendente de Salto, Andrés Lima, encabezó este miércoles un homenaje en nombre del pueblo salteño a Hebert Rattin, piloto salteño de gran trayectoria con más de 20 mil horas de vuelo.



Rattin recibió una placa de manos del intendente, rodeado de familiares, amigos y allegados.

Durante el acto, Lima señaló que «han sido muchos e importantes servicios brindados a la sociedad a lo largo de más de 60 años. Ambulancia que salvó vidas, apoyo en situaciones de catástrofe, campañas de interés social, campañas políticas…. En fin, toda una vida de compromiso con la sociedad. Miles de horas de vuelo e incontables decisiones tomadas, a veces en situaciones extremas, todos los días aprendiendo de cada experiencia. Una pasión, pero también una tarea realizada siempre con el mayor profesionalismo y responsabilidad. Desde la Intendencia de Salto, y en nombre de todo el pueblo salteño, hoy le hacemos este reconocimiento».



En la oportunidad, Juan Chalkling, presidente de la empresa aeronáutica Charles Chalkling SA, destacó que Rattin «es un piloto de la vieja guardia, con una carrera ejemplar por su persistencia, profesionalismo y humildad. Para las generaciones más jóvenes es una fuente de inspiración constante». Mónica Rattin, hija del homenajeado, expresó su emoción y admiración por su padre, quien dedicó su vida a volar. Agradeció a la Intendencia por el reconocimiento, a quienes acompañaron el acto, pero sobre todo «a quienes lo han acompañado a lo largo de los años, porque no se vuela solo», sostuvo.

Por su parte, Rattin agradeció a Andrés Lima y recordó a sus padres, a sus compañeros y los comienzos de su carrera aeronáutica cuando aún no había cumplido la mayoría de edad. «Hoy tengo 67 años de piloto. Yo me enamoré dos veces, de la aviación y de mi señora, la madre de mis hijos y abuela de mis nietos, pero le dediqué mucho más tiempo a la aviación. Por eso quiero agradecerle a ella, a Muñeca, a mis hijos , a mi familia y a mis amigos». Finalmente, Andrés Lima expresó su propuesta a los diputados del departamento de Salto para que el aeropuerto internacional de Nueva Hespérides lleve el nombre de Hebert Rattin.