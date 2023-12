ANDRES LATOUR con logística y comercialización desde Tacuarembó a la plaza de las sandias de la UAM

LA GRANJA AL DIA

Ya están iniciando los primeros envíos de sandias los productores de Tranqueras, Rivera y Tacuarembó que consignan su producción a Andrés Latour, instalado en la UAM. Esto nos decía en los inicios de la zafra comercial 2023 este operador del interior.

Latour ¿ya están instalados en la plaza de las sandias en la UAM?

Todavía no fuimos a la plaza de las sandias, y hay tres o cuatro colegas que están yendo.Que cortan y se van, porque está saliendo muy poco, por el exceso hídrico que hubo en la región nuestra. Nosotros estamos por ahora, esta semana que viene también, en el A48, el piso de mi hijo, en la UAM. Y después sí, me voy a la plaza de las sandias cuando se regularice; y, pueda tener un volumen que amerite tener dos puestos abiertos.

¿Qué calidad que está saliendo, de mercadería?

La calidad es bastante buena, muy escasa la oferta. Salto con problemas de agua, también, al final de la cosecha de muchos de ellos (productores), con problemas de plantas y frutas, algunos que son bastantes, y donde termina la cosecha de Salto. Y, hay un vacío, porque arranca la nuestra, pero con un problema de exceso hídrico, donde hay plantíos muertos, plantíos con la famosa viruela o tizón tardío, o como le quieran decir. Desde el hongo que ataca a la planta y después se transmite a la fruta; y, no tiene remedio.

¿Se pierde el cultivar?

Si se pierde. Hay que estar curando, curando, entonces, cinco o seis días lloviendo de corrido como ha pasado, no hay como curar. Al rato lo lava, seguís con problemas y gastando mucho dinero.

¿Está generalizado el uso de la fertirrigacion en los productores que usan la logística y comercialización de su empresa?

Podría decir que hay cuatro o cinco productores que usan el riego. Este año me parece que al riego lo guarden porque no va a ser preciso.

-Lo decimos por la variabilidad del clima. El faltante de agua también afecta a veces el cultivo ¿no?

Si, si, afecta. Pero si tienes un arroyo, un pozo, un tajamar, se puede solucionar más fácilmente que el exceso de agua. El exceso de agua no lo solucionas con nada.

-Vemos esta semana que, más allá de la escasez, el precio propio de esta época es de $35 por kilo al mayoreo, y el precio de primor siempre termina defendiendo la rentabilidad del cultivo, ¿se mantiene el precio?¿Cuantos días más?

Si, exactamente. Yo pienso que los precios se van a tener que mantener, porque de nada sirve tener 9, 10, 15 mil kilos y venderlos; y, después pasar tres días sin vender, porque tiene un costo eso. Mantener el precio permite ir llevando la situación para cuando salga el volumen; que si no pasa nada raro, calculo que del 29 de diciembre en adelante va a aparecer más sandias, y del 2, 3 de enero va a aparecer mucho más sandia; y, ahí habrá que bajar los precios.

¿Va a haber una concentración de oferta por las contingencias climáticas en el mes de enero?

Estamos hablando, siempre, que se puede dar ¿no?. Por decir, si se da que llueva 200 mm más, que los otros días llovieron casi 300 en tres días, me parece que ahí quedarían muy pocos cultivos. Y esperamos un enero llovedor; y, ahí estaríamos con un problema bastante grave. Ojala no pase eso. Por ahora están saliendo puntos, 9, 10, 15 mil kilos que están llegando, de chacras, chacras grandes para sacar eso.

¿Cuándo el histórico de esas chacras era cuánto?

Capaz que podías sacar camión y zorra, recorriendo esas chacras grandes, y, cada dos días.

-Ahora con el cambio de gobierno en Argentina, el flagelo del contrabando estará más contenido, junto con el que pasa de Brasil.

En el caso de la sandía, donde más, es con Rio Grande do Sul. Vemos que Rio Grande do Sul no tiene abundancia, porque si tiene abundancia entra contrabando, cuando acá vale $30, $35, allá vale $8 o $10. Pero como Rio Grande do Sul esta con un problema similar o más, o peor que el nuestro; creo que este año no se va a prestar para el contrabando. No va haber número. Porque acá, en la frontera seca, el número es el que manda. Si hay número es casi imposible atajarlo, por todos lados. Y la intención, que la tienen, de atajar de Aduanas y el Ministerio.

Mercado. Ahora, informamos sobre la comercialización, desde los informes de Precios Mayoristas del Mercado Modelo (DI.GE.GRA.-C.A.M.M.), a saber:

Jueves 7 de Diciembre del 2023:La jornada transcurrió con alta afluencia de público comprador, aunque con un nivel de levante enlentecido debido a las intensas precipitaciones que a nivel minorista resintieron las ventas, según comentarios de informantes calificados. Se registraron descensos en los precios de referencia de tomate Redondo y Perita, zapallito, zucchini, calabacín, pepino, cebollas, brócoli, durazno, pelón y melón. Hubo incrementos en los valores de morrón Rojo y Verde, tomate Cherry, papas, acelga y manzana Granny Smith. Como novedad se registró el ingreso de las primeras partidas de boniato tipo Criollo y zapallo Kabutiá de cosecha reciente proveniente del litoral norte. En frutas, en tanto, se registró un ingreso abundante de damasco para completar la oferta de frutas de carozo de la zona sur y uva de la variedad Prima y Cardinal procedentes del norte

Informe Semanal de Precios e Ingresos al Mercado Modelo.

Semana del 2 al 8 de Diciembre del 2023

Arranca en la UAM una nueva zafra de sandías de Rivera instalándose la “Plaza de las Sandías”

Frutas de huerta: en los últimos días de noviembre aparecieron las primeras partidas de sandías de Rivera, y esta semana llegaron más productores para incrementar la oferta y dar comienzo a la zafra 2023/2024. Las partidas salteñas también son abundantes dentro de las naves de frutas y hortalizas, con una leve presión de precios a la baja. En melón, la oferta comienza a incrementarse con partidas procedentes de la zona sur, donde se verifica una mejora notoria en su calidad, con presión bajista de precios. En frutilla, la oferta de esta semana se incrementó, aunque su calidad, debido a las condiciones meteorológicas de alta humedad y muchas horas de precipitaciones, no ha mejorado y se notan severos problemas.

