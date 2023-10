Andrea dos Santos, Presidenta de AHGA

“Tenemos claro que lo que no sucedió en 5 años no va a pasar ahora en 3 días a partir de Termatalia”

Nos encontramos a pocos días de lo que será Termatalia para nuestro departamento y la región, por lo que nos preguntamos, ¿cómo nos hemos preparado para una instancia internacional de esta magnitud? ¿Cómo se encuentran los operadores turísticos privados de Salto, que son quienes invierten y generan empleos durante todo el año? EL PUEBLO consultó q Andrea dos Santo, Presidenta de la Asociación de Hoteles, Gastronómicos y Afines (AHGA) de Termas del Daymán.

“En lo que refiere a Termatalia –comenzó diciendo Dos Santos-, podemos decir que la organización viene bien. Nos han informado que se han estado inscribiendo desde distintas partes del mundo y que también los stands van a estar ocupados por distintos destinos de agua termal con variada propuestas, sobre todo lo que tiene que ver con el turismo wellness, que es el turismo de salud, y nosotros también participando con lo novedoso del agua termal que es la combinación con lo lúdico, que es algo que tenemos fuertemente en nuestros parques termales”.

“Termatalia ya está entre nosotros en un momento socioeconómico del país en general, porque el sector turístico está afectado no de ahora, ya sabemos que esto viene de larga data, y en ese sentido fue que decidimos, invitados por la Comisión de Turismo del Centro Comercial, a AHGA, a la Liga de Arapey y a operadores independientes. Entonces, nos reunimos y empezamos a dialogar en líneas muy marcadas que tienen que ver, primero, en pensarnos a nosotros mismos como operadores, qué estamos haciendo y qué debemos hacer porque esta situación ya está al límite. Veníamos hablando que era grave y caótica, pero creo que ahora ya estamos visualizando un 2024 muy pero muy difícil. En esa línea también pensarnos nosotros pero también desde el gobierno departamental y el nacional cuáles son las cuestiones y las condiciones que necesitamos indefectiblemente que nos acompañen para poder sortear esta situación y pensar el turismo como país, y en particular nosotros aquí en Salto, que venimos teniendo como una racha que se ha hecho muy larga y que comenzó en 2018, por lo que es muy difícil para los emprendimientos privados tener 5 años de esta situación”.

“Hemos evaluado la medida anunciada por el gobierno nacional respecto al seguro parcial, que desde AHGA las evaluamos como muy tardía. Recordemos que comenzamos a tocar la puerta del Ministerio de Turismo allá por enero o febrero cuando se volvió a aprobar la ley de frontera y el beneficio para los comercios, desde ese momento comenzamos a solicitar al gobierno nacional a través del Ministerio y la Secretaria de Álvaro Delgado lo que era la extensión de esas medidas para el sector turístico. Pero esto llegó 5 meses después porque después de Turismo necesitábamos esa medida porque fundamentalmente se operaba los viernes, sábados y domingos y entre semana es muy difícil trabajar y apuntalar un destino turístico con el parque municipal cerrado los días miércoles, tornándose una vorágine difícil de apuntalar, por lo que solicitábamos ese seguro parcial. Salió ahora y apenas por unos escasos 3 meses, por eso catalogamos la medida como insuficiente y tardía”.

– Mencionó que la crisis en el sector turístico termal comenzó antes de la pandemia, mencionó el año 2018, lo que demuestra que los problemas que hay en el sector son más bien estructurales.

– Por eso pienso que el turismo tiene que ser política de Estado, tiene que haber una columna vertebral del país que atañe al turismo en particular y que genere un plan de acción que no surja en estos momentos de crisis como un matafuego para apagar el incendio, tiene que ser un plan de acción que abarque los momentos buenos y los malos, como hacemos las empresas privadas, que trabajamos para los momentos de las vacas gordas y para los momentos bravos, hay que generar un equilibrio. En ese sentido, los referentes más importantes son el Estado, que en este caso tenemos un Ministerio de Turismo, y después en lo departamental lo que tiene que ver con las direcciones de turismo. Son los ámbitos y los espacios que tienen que llevar la voz cantante en todo esto, y sin duda que los operadores privados acompañaremos, como acompañamos siempre. Buscamos estar desde el lugar que podamos en cada espacio, en cada feria, en cada representación, en cada salida, y ni qué hablar desde la inversión.

– ¿Se puede tomar a Termatalia como una oportunidad para resolver esta situación que termina de describir?

– Lo hemos hablado, siempre buscamos ser muy cuidadosos, quizás no sea este el momento, queremos pasar la fiesta en paz, pero nos llevamos muchos deberes todas las asociaciones y los operadores privados independientes, vamos a estar trabajando en ello y luego que pase Termatalia, haremos la evaluación que corresponda y definiremos bien cuáles serán nuestras líneas de acción. Tenemos claro que lo que no sucedió en 5 años no va a pasar ahora en 3 días por Termatalia o a partir de Termatalia.