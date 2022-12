Maestra, Esteticista, Reikista

La protagonista de este Al Dorso de hoy es Ana Raquel Dotta Suárez. Tiene 48 años de edad y se define como “Maestra recientemente egresada del Instituto de Formación Docente “Rosa Silvestri”, de aquí de Salto, Educadora preescolar, Reikista, Esteticista y madre de cuatro hermosos varones”, e inmediatamente agrega: “amo la naturaleza y medito dos o tres veces por día; también .estoy estudiando el Budismo como filosofía de vida”.

¿Nacida y criada en Salto?

Sí, nací en el pueblito más viejo del Uruguay, en Belén, un 2 de agosto del año 1974, traída por la partera del pueblo. Fui a la escuela local, que es la número 6 y desde niña quise ser maestra, aunque ese sueño quedó en un baúl olvidado por muchos años. Mi niñez no fue fácil pero mientras tuve a mi madre fui feliz, ella partió cuando yo tenía apenas doce años de edad. De ahí en más mi vida cambió y no fue muy feliz, la soledad y ese vacío aún me acompañan… Les cuento que siendo niña ya me gustaba lo esotérico, las hadas, los duendes y cosas por el estilo.

-¿Cuándo se da el arribo a la ciudad?

A los doce años nos mudamos para Salto con mi padre y hermano, mi hermana se había casado y vivía acá con su esposo, pues somos dos mujeres y un

varón, siendo yo la menor de los tres. Mi pasaje por el liceo tampoco fue una experiencia muy linda, pues sufrí de bowling por ser morocha, y las autoridades no me respaldaban, pero tenía una amiga incondicional que la tengo hasta el dia de hoy (Veronica), quien me ayudaba y contenía.

Cuando decidió ser maestra me insistió en que yo lo hiciera y no le hice caso, estudié tres años de Derecho. Pero tuve un accidente y por motivos personales abandoné la carrera y comencé a realizar cursos en la UTU…

¿Y en ese momento hacia qué ramas se inclinó en cuanto a estudios?

Hice cursos de manicuría, peluquería, depilación, podología, y paralelamente en institutos privados también hice cursos de masajes. Así fue que me inicié en la estética profesional. Estas profesiones me llevaron a trabajar en hoteles y spas de renombre internacional, de nuestro departamento, atendiendo a celebridades nacionales…

¿A quiénes atendió por ejemplo?

A personalidades tales como el “Rafa” Villanueva (conductor del programa televisivo Súbete a mi moto), el “Chino” (Álvaro) Recoba, el “Pelado” (Martín) Cáceres, Karina y Gaspar (matrimonio, conductores de televisión), entre otros.

Hablemos de lo que significa ser esteticista…

Ser esteticista es una de mis grandes pasiones pues atiende al bienestar físico, mental y espiritual de la persona. Hoy en día además soy Reikista, lo que me permite trabajar con las energías y así ayudar a mis pacientes ..Lo estético para mí es parte de sentirse bien desde adentro hacia afuera, amarse uno como persona, como ser de luz que somos para poder proyectar esa belleza y ese amor hacia los demás, ya que si no nos amamos nosotros mismos es difícil que nos amen los demás, pues los demás son un reflejo de lo que proyectamos. Lo estético es un todo integral, es armonía, es amor bondadoso, es paz, es equilibrio… y de ahí, brillo hacia afuera.

Y aquel viejo deseo de ser Maestra se cumplió después…

Sí…Cuando decidí estudiar la carrera de Magisterio fui a inscribirme y me rechazaron porque había límite de edad, años más tarde me enteré que eso ya no regía más, así que volví a ir y logré inscribirme. Realicé toda mi carrera con mucho sacrificio y ayuda de mis hijos y de una persona que ya no se encuentra a mi lado. Un año hacía la práctica y otro año hacia lo teórico, y así logré mi meta, y a los 48 años me recibí de Maestra, gracias a Dios y los ángeles. A pesar de muchas pruebas y obstáculos, hoy disfruto de otra profesión que amo con el corazón y la realizo con pasión, porque si no la hacés con amor no tiene sentido, sostengo lo que dice Paulo Freire, el pedagogo brasilero:“la educación es un acto de amor”.

Hoy mencionó a sus cuatro hijos, ¿qué puede contar de ellos?

Como les comentaba, soy madre de cuatro varones. Javier es el mayor, de veintiséis años, que vive conmigo y trabaja; Hugo también vive conmigo, es enfermero y estudia Licenciatura en Enfermería, tiene veintidós años, Ruben es el más chiquito, tiene catorce años, va al liceo, todavía no sabe qué va a hacer más adelante, solo que quiere viajar mucho, y es muy andariego y galán; y en Montevideo tengo a Jonathan, que es enfermero, trabaja de ello y además estudia Medicina.

S e l a n o t a m u y o r g u l l o s a y emocionada cuando habla de ellos…

Es que realmente me siento muy orgullosa de mis hijos, pues ellos me han ayudado y sostenido todo el tiempo, desde que estoy sola con ellos desde hace muchos años, cuando decidí separarme, en la actualidad estoy sola y pienso seguir así (risas). Esta es mi familia, mi burbuja. Aparte de ella tengo a mi papá, de ochenta y siete años, que está mejor que yo y en este año pude sanar mi relación con él, cosa que tenía pendiente.

¿Qué proyectos tiene si piensa en el futuro?

Mejorar…Sé que tengo muchas cosas para mejorar y cambiar. Pero también sé que mi profesión de docente y de esteticista son mis grandes pasiones porque en ambas puedo dar lo mejor de mí, ayudando a quienes me necesitan de una u otra manera.

¿Algún mensaje final?

Día a día le agradezco al universo la posibilidad que me dio y por todo lo bueno que viene y tiene para darnos a todos…Así que gracias y bendiciones para todos