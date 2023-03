América Latina debe ejercer un gasto con «disciplina» y apoyar a las mipymes

América Latina lograría mayores avances en su desarrollo si aplica un manejo del gasto con disciplina, aumenta el apoyo a las mipymes y en la calidad de su educación, afirmó este sábado el secretario general de la Asociación Latinoamericana de la Integración (Aladi) el uruguayo Sergio Abreu.

«América Latina necesita de mayor interrelación de sus economías, con la pandemia se perdieron 30 millones de empleos en la región, la mayoría de ellos de las micro, medianas y pequeñas empresas, que necesitan apoyo de los Estados», refirió Abreu a EFE, tras participar en la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, que concluyó hoy en Santo Domingo.

Criticó el manejo en el gasto económico de los países, específicamente en el aumento de la deuda externa, al considerar que los Gobiernos gastan más de lo que pueden y luego recurren a más endeudamientos.

El excanciller uruguayo refirió que el comercio internacional ha cambiado «sustancialmente», pero que la región no lo ha hecho porque aún está rezagado en aspectos de bienes y servicios o en la economía digital.

Destacó que países como Brasil, Argentina, Uruguay, Chile, Colombia o Ecuador tienen ya como principal socio comercial a China, país con el que no tienen tratado ni preferencia.

«China se ha convertido en el mayor exportador de bienes del mundo y el tercero en servicios, pero podría exportar y comerciar más con América Latina, si los Gobiernos de la región avanzaran más rápidamente», consideró.

Las democracias deben defender sus economías

Abreu opinó otra tarea pendiente de la región es hacer que las democracias se enfoquen en fortalecer las economías.

«No se trata de que un Gobierno desdeñe lo que ha hecho uno anterior, por ejemplo, ni de que busquemos la manera de ganar elecciones; de lo que se trata es de garantizar la estabilidad de las nuevas generaciones», puntualizó.

Abreu afirmó que América Latina tiene «todas las condiciones» para poder crecer, pero para eso necesita de una dinámica más fuerte de sus países, ayudando a las mipymes a fortalecer la cadena de valor, buscar mercados complementarios en el exterior con Europa, China y con Estados Unidos por su cercanía.

«Es un tema geopolítico y social, es un tema institucional. Tienen que haber voluntad política para cambiar los modelos de comercio que también permitan fortalecer el intercambio intrarregional», apostilló.

Llama a liderar los

procesos

El secretario general de la Aladi exhortó a los países como Brasil, Argentina y México, de quienes dijo ya no son subdesarrollados sino «subemergentes», a liderar un proceso de integración utilizando mecanismos para que al «pastel» puedan acceder los ciudadanos de negocios pequeños y los consumidores.

«Ahora tenemos plataformas digitales, algoritmos, app, con estos instrumentos podemos contactar al pequeño empresario y ayudarlos con toda la información que necesite para fortalecer sus negocios; es ahí donde puede estar la diferencia. Hay 70 millones de personas trabajando en informalidad en América Latina, sin apoyo de seguridad social», sentenció.

Dijo es cierta la frase de que América Latina es la región más desigual del planeta.

La cumbre y la intimidad

Abreu dijo que dentro de las discusiones de la Cumbre se planteó cómo manejar la economía en aquellos puntos donde la intimidad puede resultar afectada.

En ese orden, habló de que las regulaciones podrían afectar los derechos humanos, pero que es un tema «muy difícil», porque si la privacidad de las personas las manejan empresas privadas, «¿quién las va a regular?».«Usted va hoy a un supermercado y al poco tiempo ve su imagen en ese lugar rodando por las redes sociales (…) este es un tema serio que se necesita continuar», refirió.Por otra parte, abogó porque se discuta ampliamente el tema de la competitividad entre los países de América Latina, de tal manera que un producto «que, por ejemplo, un país le cueste 10 pesos, no puede ser que cuando llegue a mercado compita con otro que solo le costó 5 pesos».

A su juicio, eso se combate ofreciendo seguridad al productor, capacitando a su personal y creando fondos de garantía para su financiación. «En América Latina hay casi 10 millones de mipymes, estas son las que necesitan de la revolución digital, las que exigen de Gobiernos transparentes, no corruptos (…) tal parece que ser honesto ya no es una virtud», reflexionó.

La Cumbre Iberoamericana cerró este sábado con consenso sus cuatro grandes objetivos: carta medioambiental, digital, seguridad alimentaria y arquitectura financiera, esta última la más discutida hasta el último momento.Además, los jefes de Estado y de Gobierno iberoamericanos alcanzaron acuerdos en otros asuntos como el III Plan de Acción Cuatrienal de cooperación 2023-2027, la decisión de promover la igualdad de género y el compromiso con la promoción de la democracia.