America Business Forum 2021 y la entrevista a Luis Lacalle Pou

«Hay que ser firmes con las ideas y suaves con las personas, y eso en Uruguay se da»

Por sexto año consecutivo, América Business Forum reúne a CEOs, líderes políticos y emprendedores del mundo en Punta del Este, con la meta de proyectar el futuro económico y cultural del continente.

El joven uruguayo Ignacio González Castro, fundador y CEO de América Business Forum le dio la bienvenida a esta nueva edición:

«Este año fue especial para todos, quiero agradecer al equipo involucrado, a todo el gobierno, el sector privado y equipo. Este evento tiene que ver con volver a mirarnos a los ojos, a encontrarnos» declaró.

Entrevista al presidente Lacalle

Acerca de su participación en el foro, el presidente expresó:

Ignacio: ¿Qué cambió desde febrero antes de asumir y el momento en qué te encontrás ahora, en este escenario?

Luis Lacalle Pou: Vas aprendiendo, conociendo a quienes vas a representar, te vas poniendo el traje de el Presidente de la República. Al fin y al cabo tenés que entender lo que quiere una mayoría social en un país. Luego, vas haciendo un plan de acción, construido en este caso por 5 partidos políticos para aprovechar al máximo el tiempo.

En cuanto a la pandemia: No hay una fórmula, todo tiene que ser a la medida de tu país y hay que mirar hacia adentro para determinar hasta dónde estás dispuesto a tomar medidas. Lo lógico era un cierre en marzo pero esto era contrario al sentido de libertad y responsabilidad que tienen los uruguayos. Por suerte, demostraron que eran responsables y que tuvieron el compromiso para encarar la pandemia.

Ignacio: ¿Cuál fue tu momento de mayor miedo o soledad?

Luis Lacalle Pou: El miedo hay que mirarlo de frente y, sobre todo, cuando mi tarea no es garantizar mi propio bien sino el de un país, el de un pueblo. Cuando tomamos la decisión frente a la pandemia fue complicado, pero si hubiéramos tomado otra, estaríamos en una situación sanitaria y económica muy dura. Luego vino el desafío de la negociación de las vacunas. Lamentablemente no funcionó y tuvimos que entrar a los codazos para conseguirlas. Ahí el equipo de presidencia y toda la gente involucrada se portó muy bien y trabajó para lograrlo.

Ignacio: ¿Cómo es el poder cuando te lo imaginás y cómo es cuando entras?

Luis Lacalle Pou: No es muy distinto, hay una preparación. Cuando tomás la decisión de ser el primero en la fila hay un proceso y te lo tenés que imaginar. Nosotros contamos con un equipo muy grande para aportar ideas, gracias a lo que pudimos tomar las medidas que habíamos previsto frente a la crisis sanitaria.

Estamos convencidos que Uruguay tiene los brazos abiertos al mundo para que vengan a vivir al país y, al mismo tiempo, promocionamos la construcción e impulsamos una ley, que vamos a defender porque es un compromiso nacional.

Ignacio: Hay seguridad jurídica, ser un país predecible es importante.

Luis Lacalle Pou: En el 2014 dije que cuando nos tocara hacer gobierno, seguiríamos haciendo las cosas bien y corrigiendo las cosas que están mal. La nuestra es una gran nación y fue una construcción colectiva, de distintos partidos políticos ¿Qué busca un ser humano? Certidumbre, paz, tranquilidad, confianza… Eso es Uruguay y no lo hace un solo presidente, lo hacen todos los que pasaron.

Ignacio: En esta salida de la pandemia, empieza otro partido, empieza un proyecto de país y una visión para los próximos 3 años ¿Cómo te imaginás llegar al 1ero de marzo de 2025?

Luis Lacalle Pou: Insisto que Uruguay va a ser un lugar de llegada de mucha gente y donde van a poder disfrutar de la libertad. La libertad individual de cada uno para pensar lo que quiera y actuar sin que nadie lo censure. La libertad y las herramientas necesarias para gozarla. Si no tenés salud, no podes gozar; si no tenés educación y trabajo, no podés desarrollarte. Una sociedad con equidad, que pueda crecer acorde a sus valores y progresar con excelencia. En eso tenemos que continuar trabajando, mientras vivimos en un mundo que te exige hacer todo más rápido. Por eso, nuestra obsesión de abrir Uruguay al mundo, porque sabemos que ese es el servicio que tenemos que dar.

Ignacio: Un líder lo pone la gente.

Luis Lacalle Pou: No te aplauden por lo que hiciste, sino por lo que creen que vas a hacer. Por eso al aplauso le tengo mucho respeto.

Ignacio: Es fácil no equivocarse cuando no te exponés. Vos sos un tipo que recorre el país, ¿no te da miedo equivocarte en ese transitar?

Luis Lacalle Pou: Seguramente me vaya a equivocar, ya me he equivocado. Tengo un equipo que está comprometido con el país. A mi dame la crítica afectiva, la crítica para mejorar. Después uno puede equivocarse, pero lo que no puede hacer es engañar. Y la mejor forma de no engañar es ser uno mismo. Yo estoy para trabajar por el país, no para hacer un legado.

Ignacio: ¿Cuál te imaginás que va a ser el rol de Uruguay en América Latina? ¿Qué tiene Uruguay de especial?

Luis Lacalle Pou: Uruguay es una sociedad cohesionada, hay un ser nacional. Hay que ser firmes con las ideas y suaves con las personas, y eso en Uruguay se da. No tiene un rol en América Latina, sino en los organismos que integra y en el Mercosur. Cuando me toque entregar la banda quiero dejar un país más próspero y más libre.

Ignacio: Yo te quiero agradecer por estar acá y desearle mucha suerte al partido que arrancará dentro de los próximos tres años. Al margen de los partidos políticos, todos somos uruguayos. El uruguayo tiene un sentido de patriotismo y me pone muy orgulloso.

Luis Lacalle Pou: A los países no los hacen grandes los gobiernos sino la gente. Por eso estoy seguro de que Uruguay va a crecer exponencialmente.