Álvaro Lapeira se fue de Salto Fútbol Club

Los confirmados en el Cuerpo Técnico de Salto Fútbol Club: Joaquín Burutarán, Mario Maximiliano Summers, David Trindade (P.F) y Luis Lima, como entrenador de goleros.

En ediciones pasadas de EL PUEBLO, la duda se prolongaba en cuanto a quienes serán parte del área de sanidad. El año pasado, Salto Fútbol retornó a la escena del fútbol en AUF, el Dr Manuel Azambuya (médico) y Alvaro Lapeira (kinesiólogos), como partes de la función. Entre ambos, una consecuencia vital: el entendimiento desde lo profesional a lo humano. Ahora la noticia es concreta: ALVARO LAPEIRA se fue de Salto Fútbol Club, mientras que aún NO es posible asegurar la continuidad del «Manu». Cabe recordar que sobre finales del torneo pasado, se habían originado determinadas diferencias en el Cuerpo Técnico de Salto, por razones de sanidad. Como en el caso de un jugador que no estaba en condiciones de jugar y que sin embargo jugó. Pero no fue la única diferencia. Lo cierto es que Álvaro se alejó de la función y restará saber en qué medida es sustituido y por quién.