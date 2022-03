Alvaro Gómez, desde el Director de Descentralización. Fútbol, búsqueda, acción… «Si el deporte reclama, somos parte de una Intendencia que no da la espalda»

«Se trata de una política deportiva y cultural de la Intendencia, porque no se deja de reconocer el movimiento que se genera.

Lo generan los deportistas y lo generan los aficionados, pero también la dirigencia en cada caso, en un medio como el nuestro donde las respuestas juegan a favor incluso del departamento. Como la Liga Agraria, como Salto Fútbol Club, y quienes son parte de la Liga Salteña de Fútbol.

Tenemos en la agenda, el nombre de no menos de diez instituciones que han solicitado determinada ayuda, como en los casos de Chaná y Salto Uruguay entre otros.

Por lo tanto con el Dr Andrés Lima se parte de una base: si el deporte reclama, somos parte de una Intendencia que no da la espalda».

El rol de ÁLVARO GÓMEZ. Director de Descentralización de la Intendencia. Y no es solo el jerarca, es igualmente el hombre identificado con el deporte en general y con el fútbol en particular.

Gladiador en la entraña del sentimiento, pero no reniega de la cuestión básica: ese todo a favor de la búsqueda.

En las últimas horas, la reunión sostenida con representantes de Salto Fútbol Club, mientras desde la Liga Agraria no han faltado solicitudes puntuales.

«Semanas en que Liga Agraria ha jugado, con el apoyo puntual.

Esta semana, el plantel concurrió a termas simplificando el ingreso a la zona o con las unidades de ómnibus para que los juveniles de Salto Fútbol Club puedan practicar en la cancha que fuese.

Hace a la seguridad y comodidad en el traslado. En ocasión del partido ante Artigas con Liga Agraria jugando de visitante, locomoción para los medios de prensa, porque nos parece que es una manera de contribuir a la propia difusión.

Somos parte de un tiempo en que los costos a veces limitan posibilidades y en la medida que se pueda, la Intendencia prolongará iniciativas como estas.

Teniendo en cuenta la importancia del partido de este sábado frente a Río Negro, el adquirir la Intendencia 200 entradas a la Liga Agraria y distribuirlas, significa una opción de aliento.

Se lo transmitimos a Andrés (por el intendente) y encontramos respuesta.

Creemos en la validez de ser sensibles a manifestaciones culturales y el deporte lo es. Evitar cerrar puertas y sí clubes como Santa Rosa y San Isidro Sénior nos plantearon la posibilidad de comodatos para sus canchas, decimos que es viable. Siempre en el marco de una apertura permanente a las inquietudes que llegan.

Por eso, reafirmamos lo de una Intendencia que no da la espalda. No es un pronunciamiento y sí una consecuencia»