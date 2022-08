El CECAP Montevideo, viene llevando adelante desde hace varios años un programa de pasantías para sus estudiantes con muy buenos resultados, por lo que nació la inquietud de trasladar el método a los Centros del interior. Es así que hoy a la hora 14 en el Centro Comercial e Industrial de Salto se firmará un acuerdo entre dicha asociación local y la Dirección Nacional de Educación del MEC para instrumentar Pasantías Educativo Laborales de los jóvenes que han cursado en el Centro de Educación y Capacitación Productiva(CECAP) salteño. Participarán directivos del CCIS, el Director Nacional de Educación Ec. Gonzalo Baroni, la Coordinadora del Proyecto Laboral, Lic. Mariana Penadés y la Directora del CECAP local Marcela Varela.

En el mismo acto la empresa FRUTURA, representada por la Gerente Belén Martínez firmará un acuerdo particular para que varios pasantes comiencen la experiencia laboral en dicha organización.

El contacto y gestión ante las empresas que dan oportunidades a estos jóvenes lo realiza especialmente Marcelo di Lorenzo , Asistente Técnico del Proyecto de Coordinación Laboral Nacional para CECAP, a quien EL PUEBLO consultó recientemente al respecto.

«Los CECAP fueron creados en 1980 , el primero en Montevideo, luego fue en Rivera y a lo largo de los años han ido extendiendose a 16 departamentos con 22 centros en todo el país. El más grande es el de Montevideo con casi 350 alumnos previo a la pandemia y ahora regularizandose y donde se les ofrece a jovenes que no han terminado el Ciclo Básico y que no trabajan , instancias educativas donde se brindan talleres y capacitación básica de algunos oficios y al mismo tiempo otros talleres de habilidades transversales, trabajo en equipo, actitudes en el trabajo, deisciplina, puntualidad, formación laboral. Estos son 3 semetres , año y medio permanecen en CECAP siendo muy acompañados por el equipo educativo» recordó di Lorenzo.

PASANTIAS EN EL MARCO DE LA LEY

Recordemos que al mismo tiempo, se les da la posibilidad a los jovenes y se los alienta a culminar el Ciclo Básico, en los casos que lo tengan inconcluso. Con esto los jóvenes fortalecen su autoestima y ven abierto un horizonte para desarrollar su proyecto de vida, que les permita adoptar las disposiciones para una experiencia laboral con seguimiento personalizado.

«A finalizar su capacitación en CECAP, pueden ingresar con determinadas condiciones establecidas por la ley , al mundo del trabajo a partir de los 15 años y hasta los 21 o 22. Esta experiencia ha tenido mucho éxito en Montevideo el los últimos 10 años . Allí la Directora Mariana Penadés y su equipo fueron quienes lograron hacer esta incersión y este diálogo CECAP con las distintas empresas privadas. Y cuando comienza esta nueva gestión Penadés le ofrece al ministerio la capacidad de ampliar esto de las pasantías para todo el país» detalló el técnico, agregando que esta posibilidad tiene el respaldo y la garantía del MEC, y del MTSS con el correspondiente marco legal (Leyes 17.230;17.896) para que la experiencia sea fructífera para ambas partes.

Con esta idea de trasladar el sistema de pasantías al interior, cuenta di Loranzo que se formó un equipo y comenzaron a salir a los distintos departamentos.

«A mitad del año pasado terminamos de armar el equipo e hicimos muchos contactos y finamente a partir de marzo comenzamos a realizar las salidas al interior, y el primer departamento que visitamos fue Salto en el mes de marzo. Aquí tomamos contacto con la Asocación Agropecuaria, con el Centro Comercial , y ahora también vamos a gestionar contacto con la Asociación de Horticultores .»

FRUTURA INGRESA 6 PASANTES DE CECAP

Di Lorenzo adelantó que este jueves además de firmarse el acuerdo con el CCIS, se firmará de forma particular con la empresa Frutura , rubro citrícola , que piensa recibir a varios pasantes que ya están preparados en el CECAP de Salto. En principio son 6 los pasantes que ingresan pero « seguramente encontrará la empresa lugar para todos «.

«El joven sigue siendo un alumno del CECAP y se le realizará un seguimiento mientras esté bajo el régimen de pasantía , igualmente recibe una retribución que es las dos terceras partes del laudo del lugar donde se lo ubique, no genera historia laboral, pero se le está pagando por aprender porque la empresa le vuelca su conocimiento y su protección.» Aclaró nuestro entrevistado que desde la Dirección de Cultura se hacen cargo de las tramitaciones en el Ministerio de Trabajo ,por lo que la empresa está tranquila que si bien tiene trabajando a un menor de edad está amparado por la ley.

Desde el programa se destaca que si bien hay subsidios que motivan, el principal beneficio para el empresario es la posibilidad de recibir a un joven con una preparación básica y formarlo según los requerimientos de la empresa. Los resultados que se logran, son de pertenencia e identidad con la Empresa Formadora, con la posibilidad de contratarlo al final del proceso que dura entre 3 y 12 meses según los casos.

EL EMPRESARIO TENDRA EN CUENTA ESTOS PUNTOS

Que se firmará un acuerdo de partes dejando claro los términos del compromiso educativo-laboral. Que las leyes 17.230 y 17.896 dan todas las garantías a las partes. Que no deberá realizar ningún aporte patronal ni personal. Que dará al joven una retribución correspondiente a las dos terceras partes del laudo del puesto donde lo ubique. Que deberá encargarse del Seguro de Accidente. Que los trámites ante MTSS los centraliza el MEC. Que la pasantía puede llegar hasta un año y se evalúa a fondo cada tres meses. Que el joven va a tener un Referente Laboral del CECAP que hará un seguimiento para ver cómo evoluciona el Pasante. Que deberá haber a su vez en la empresa, una persona que asegure que la experiencia está resultando satisfactoria para ambas partes. Que al finalizar la Pasantía, no se generan obligaciones para las partes, aunque se abre la posibilidad del ingreso del Pasante como integrante regular de la empresa en el caso que ambas partes estén de acuerdo. Que si la experiencia no da resultado, puede finalizar en cualquier momento por voluntad de cualquiera de las partes sin generar ningún tipo de obligaciones posteriores.