Alumnos de 2do año de Magisterio elaboraron un informe sobre “La Educación como Derecho”

Alumnos del grupo 2do. C de Magisterio, del Instituto de Formación Docente “Rosa Silvestri”, han venido trabajando a lo largo del año el tema de la Educación como Derecho. El trabajo se dio en el marco de la asignatura Pedagogía, a cargo de la propia Directora de la institución, Silvia Jaureche. En la última clase, que tuvo lugar esta semana, quisieron compartirlo con EL PUEBLO, y es así que comentaron a este diario algunos conceptos manejados en su investigación.

La idea fue observar la evolución de este tema a lo largo de la historia, desde tiempos en que la educación era “un privilegio para príncipes y personas con recursos”, hasta la actualidad, en que se trata de “un derecho incluso consagrado en la declaración de Derechos Humanos”.

Participaron del trabajo los alumnos Blanca Acosta, Yamila Acosta, Manuela Bruno, Faustina Cabezas, Didier Cuello, Manuel Franca de Lima, Cinthya Godoy, Sofía Gonzalves, Victoria Guarino, Amalia Laguna, Ana lequini, Alina Lanzieri, María Rivero, Viviana Rosas, Sofía Mainardi, Antonella Sequeira, Déborah Suárez, Rodrigo Jaques y Virginia Orihuela.

EL DERECHO A LA EDUCACIÓN

Diddier explicó que “consideramos que según la declaración universal de Derechos Humanos, toda persona tiene derecho a la educación y para que esto sea efectivo es necesario una serie de requisitos: disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad”.

“Nos enfocamos en la educación de calidad, que figura dentro de la agenda internacional 2030 a nivel mundial, elaborada en 2015 -prosiguió Cinthya-; hicimos énfasis en que esta tiene que ser disponible para todos los individuos durante toda la vida” y agregó que basándose en Piagget, entienden que “no alcanza con ir a la escuela” sino que “es necesario acompañamiento, laicidad, libertad de enseñanza…”.

En tanto María dijo que “en cuanto a educación para la ciudadanía nos enfocamos en la importancia de preparar a los individuos para que estos sean ciudadanos activos y responsables en una sociedad democrática. Como objetivo, inculcar a los educandos valores, actitudes, comportamientos para que tengan una base sólida a nivel mundial. Algo muy importante es que aspira a ser un factor de transformación hacia un mundo más inclusivo, justo y pacifico”.

Por su parte, Yamila, Viviana y Virginia se refirieron al tema Reformas Educativas: “es importante partir de un concepto de qué es una reforma…Se refiere a un procedimiento realizado a fin de mejorar, actualizar o innovar. Una reforma se puede considerar como un cambio radical y acelerado que se da de forma gradual en un sistema. Es una modificación, enmienda o actualización del sistema educativo de una nación, con el objetivo de mejorarlo. Requiere discusión y reflexión de los actores sociales y políticos; modificar métodos y contenidos para lograr un sistema más eficaz”.

Respecto al punto “Libertad de enseñanza”, comentó Antonella que esta “se considera una relación entre Libertad de Educación y Educación y Fricción…La persona tiene que ser libre para aprender pero también tiene que aprender para ser libre, el ignorante no puede ser libre…”; en tanto añadió Faustina que “es un derecho que no puede comprenderse plenamente sin sus obligaciones asociadas; en el contrato social los derechos y las obligaciones son cosas iguales, no existe libertad de enseñanza sin la obligación de enseñar y esta es el derecho a aprender”.

Respecto a “la relación saber – poder”, Victoria dijo que “comenzamos realizando dos preguntas: ¿Cómo el saber genera poder? y ¿El poder modifica el saber o lo direcciona?”. Explicó que tomaron como base varios autores, como Aristóteles entre otros, “y concluimos que esto es aplicable a la educación y a la política”. También se basaron en el psicólogo Foucault, para sostener con sus palabras que “No existe un saber independiente del poder, pues el saber produce y mantiene el poder, pero también el poder produce saber. Poder y saber se relacionan mutuamente pues no hay relaciones de poder que no utilicen el saber, no saber al margen de la lucha por el poder”.

Manuela agregó que “considerando los aportes de la Comisión Internacional de Educación, se plantea la función que puede cumplir la educación para dar forma a nuestro mundo común y a nuestro futuro compartido…”, y Déborah complementó: “las propuestas (de esa comisión) son resultado de un proceso de dos años que muestra ciudadanos jóvenes, adultos y niños que son conscientes que para mejorar hay que trabajar juntos”.

Finalmente, Alina y Blanca hicieron referencia a la pedagoga Reina Reyes, quien “aborda la importancia de garantizar el acceso a la educación como derecho fundamental para todos los individuos. Muy unido está esto a la laicidad…Los docentes deben ser respetuosos de todos los pensamientos y fomentar el espíritu crítico y el respeto hacia las diferentes formas de pensar”, expresaron.