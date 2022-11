Alta demanda, agilidad y ventas totales en 21 Remate Virtual del Norte

Este viernes, las firmas Azanza & Migliaro, El Estribo de Aldo García da Rosa y Enrique Beriau Negocios Rurales integrantes de Remate Virtual del Norte (RVN) concretaron la 21 edición del consorcio con ventas del 100% para los vacunos y lanares.

Fue un muy buen remate, con valores muy destacados en prácticamente todas las categorías, dijo Gerónimo Azanza quien destacó el cambio de ánimo del productor a raíz de las lluvias concretadas en las últimas jornadas.

Azanza señaló que ya se preveía que iba a ser una venta muy interesante y ágil, producto de la alta cantidad de preofertas con la que contaban los lotes. En referencia a los compradores de la jornada, dijo además que los ganados se quedan prácticamente en Salto y Paysandú, de donde operó más la demanda.

De esta manera, el resultado transmite mucha conformidad para nosotros, lamentablemente no teníamos mucha oferta de volumen de ganados, si hubiéramos tenido mil reses más, seguro que se vendían en su totalidad, pero es lo que ofrece el mercado y en ese sentido estamos muy satisfecho con las ventas, concluyó.

Ignacio Beriau, por su parte mencionó que tanto por teléfono como presencialmente, las ventas contaron con muy buena asistencia de operadores picando todos los lotes. Más allá de los excelentes valores logrados, la totalidad de la oferta vendida es lo más reconfortante destacó.

Beriau señaló que ya se observa un mercado de reposición que logró encontrarse, a diferencia del gordo que va en busca del equilibrio pero con una tónica muy diferente a lo que ya se refleja en las referencias de los ganados para el campo.

Mauricio García da Rosa, martillero de la firma El Estribo y del consorcio, agregó que el resultado ampliamente sorprendió y superó las expectativas previas. Si bien las preofertas permiten tener una pronta lectura de la operativa que el mercado refleja, el resultado fue muy bueno.

VALORES PROMEDIO

Corderas: U$S 40; Corderos/as U$S 37 (-5,1%); ovejas: U$S 50 (=%); Terneros: U$S 2,38 (-1,2%); novillos 1 a 2 años U$S 2,31 (21,6%); novillos 2 a 3 años U$S 1,91; vacas invernada U$S 1,60 (-10,1%); terneras U$S 2,05 (0,5%); terneros y terneras U$S 2,08; vaquillonas de 1 a 2 años U$S 1,95. La próxima actividad del consorcio está prevista para el martes 20 de diciembre.