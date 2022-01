Julio Ribas, el maestro y referente del DT de la Selección, dijo sobre el “Tornado” que “tiene que tener cuidado de no dejarse doblar por ningún poder, tiene ser líder y el líder está en la soledad”. Diego Alonso, el nuevo técnico al mando de Uruguay expresó que es entrenador gracias a la influencia de Julio Ribas en él. Su primer plantel compartido fue en Bella Vista, cuando fueron campeones de la B y de la A con el “Tornado” como goleador.

Los colegas de Grupo R-Multimedio, requirieron de la palabra de JULIO RIBAS y cuando Ribas habla, es cosa de prestarle atención. Desde EL PUEBLO, al rescate de algunos apuntes reflexivos. Que invocan al nuevo estratega de la selección y ese entorno tan peculiar que el fútbol no deja de producir.

Precisamente, “Tornado” fue el apodo con el que bautizó el “Gladiador” a su centro delantero. “En ese trato que teníamos, había charlas informales antes y después de los entrenamientos -reveló Julio Ribas-. Hablábamos de fútbol, contábamos historias, contando el pasado, reviviendo hechos memorables del fútbol uruguayo, de los equipos como Peñarol y Nacional, generando un pensamiento histórico y dejando en claro que había que tratar de emularlos, tratar de llegar, Entre esas charlas siempre para pedir cosas yo ponía sobrenombres, en ninguno de esos sobrenombres se hería al jugador, tenían como objetivo explicar lo que tenían que hacer dentro de la cancha. En el caso del ‘Tornado’ porque yo le explicaba ‘tenés que ser un tornado, tenés que se una ráfaga, tenés que hacer lo que más le duele a los defensores, que no es hacerle goles, es marcarlos a ellos. Tenés que correrlos, triturarlos y eso solo lo puede hacer un tornado’; y le pregunté: ¿estás convencido que podés ser un tornado?; y nos reíamos. Así nació”.

NO LO DOBLAN LOS PODERES

También se refirió de una forma muy buena a Diego- señalan los colegas de R-Multimedio- alguien a quien le tiene cariño y además piensa que puede ser un gran entrenador. “Tiene personalidad, si no lo doblan los poderes de dirigentes, periodistas o jugadores con nombre, que no lo creo, va a lograr lo que quiera y lo que pueda contagiarle a los jugadores. Tiene todas las condiciones para hacerlo y lo único que tiene que tener cuidado de no dejarse doblar por ningún poder, tiene ser líder y el líder está en la soledad, el líder decide y se aleja de todo el mundo”.