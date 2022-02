El periodista argentino Martín Liberman analizó, como acostumbra, la fecha de las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022 en su canal de YouTube, donde suele hacer los extensos editoriales que lo caracterizaron durante sus muchos años de carrera en televisión.

A la hora de hablar de Uruguay, consideró que lo hecho frente a Venezuela «fue contundente» porque «redujo al rival y lo dejó chiquitito». «Demostró que está vivo», agregó del equipo de Diego Alonso, a quien elogió en contraste con lo que estaba haciendo el cuerpo técnico anterior. «Más de una vez dije que respeto mucho a Tabárez. ¿Cómo no hacerlo? ¿Quién no podría respetar la trayectoria, los lingotes, los pergaminos y el palmarés de Óscar Washington? Pero hace rato que el equipo uruguayo no jugaba a nada y que necesitaba un cambio», señaló. El cese del maestro «se demoró algunas fechas, pero la llegada de Alonso le cambió el carácter y la actitud». «Es un equipo totalmente diferente con los mismos jugadores; Bentancur, Valverde, Suárez, Cavani, Godín, Josema… la vieja guardia, Rochet reemplazando a Muslera, nuevos laterales y chicos que empiezan a pisar fuerte», expresó. «Lo que necesitaba Uruguay era un cambio de doctrina, de paradigma. Alguien que viniera y los despabilara, que les pegara un par de cachetazos en el sentido metafórico. Que les hiciera dar cuenta lo que son desde el punto de vista individual», agregó.