Almagro desde abajo

No fue una fecha más para Almaghro, en el Consejo Único Juvenil, desde el momento que ganó el Campeonato Acumulado en categoría de Sub 15, plasmando el ascenso a la Divisional B. Bien concreto es que Almagro va generando situaciones a favor en el fútbol 2023, tanto del Consejo Único como a nivel de la Divisional B, donde el objetivo del ascenso es cosa cierta. La política deportiva implementada por la Comisióin Directiva que preside Pablo Catela, configura un acierto en si mismo, potenciando cada una de las divisionales donde juega, más allá de los sucesos deportivos que no le faltan en el Baby Fútbol.

Almagro desde ese abajo que se mueve. El producto de campeones, asociado a un tiempo tan generoso como vital.