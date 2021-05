ALGUIEN IMAGINA EL FINAL?

El presidente de los Estados Unidos fue invitado a la prueba de una camioneta prototipo de la Ford. Prueba que efectuaron en la semana que pasó. Por la jerarquía del invitado se supone que no se trataba de un modelo más. La camioneta funciona sin gasoil. Es eléctrica y tiene una autonomía de 400 kilómetros. Se estima en un costo de sesenta o setenta mil dólares cuando salga al mercado.

Esta búsqueda de prototipos eléctricos no se circunscribe únicamente a Norteamérica. Otros países ruedan el mismo sueño y todos tratan de alcanzar dos metas. Ampliar la distancia de autonomía y mejorar el costo de producción. Más el proceso está en marcha. Cuando los vehículos eléctricos circulen por los cinco continentes nuestro planeta podrá suspirar más aliviado. Uno de los problemas que más insiden en la contaminación será historia.

Otro anuncio vinculado al “progreso” viene de Japón. En ese país, presentaron el primer robot capaz de leer noticias por tv o cualquier medio de comunicación. No come, no duerme, no descansa y no pide aumento de sueldo ni licencia. Imaginamos que el costo del muñeco ha de superar el de una emisora convencional bien equipada…

Al verlo pensamos que es una perla más en ese mundo que se transforma día a día y solo Dios sabe donde va a acabar.

Estas dos grajeas que comentamos este lunes del mayo otoñal y que aparecen como posibles soluciones a determinados problemas, abren a su vez interrogantes inquietantes.

Qué harán en el futuro con las baterías de los automóviles eléctricos?

Cómo solucionarán el desempleo multitudinario a causa de la robotización?

Ya sabemos que el planeta está atosigado de basura por los millones de cosas que el ser humano utiliza y tira a la tierra o el agua.

Ni que hablar de los deshechos atómicos, espaciales o en el fondo de los mares.

Todo, o casi, lo que usamos se desecha y por lo visto nadie piensa en la contaminación cuando crea lo que sea. Total, el súper planeta es fuerte!