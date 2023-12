Algo que no nos gusta

De tanto en tanto se plantea en estas columnas el tema de los “cuidacoches” y otras tareas similares, como los malabaristas, los limpiavidrios y demás. No es que nos opongamos a que se ganen la vida honradamente, ni siquiera tomamos posición en que si deben ser considerados funcionarios municipales o pueden formar una cooperativa.

Pero hemos dicho y lo volvemos a reiterar que no nos gusta que haya salteños que se ganen la vida de esta forma. Entendemos que si funcionara acertadamente el sistema de seguridad, cuestión que hemos planteado reiteradamente aquí, no tendría sentido que hubiera gente en la calle dedicada a cuidar los bienes ajenos.

En muchos casos –por no decir en todos- se dedican a esta tarea sencillamente porque no tienen trabajo o bien lo que reciben a fin de mes por su jubilación u otra tarea no les alcanza para sobrevivir.

Hemos visto que los puntos más requeridos de la ciudad son demasiado demandados y hemos asistido al despojo de quienes allí se desempeñan habitualmente allí, por parte de los “usurpadores”, generalmente gente de mal vivir.

Por otra parte nos interesamos en saber porqué se cae en estas tareas, y lo que pudimos saber fue que en primer lugar porque las exigencias son pocas, casi nulas y pocos son los propietarios de los coches o de las motos, que reparan en si los cuidadores está autorizados no, para el trabajo que cumplen.

Una cosa es cierta: nadie considera que sea esta una tarea formativa, pero a algunos al menos les gusta el diario contacto con personas que cumplen funciones allí.

Como se podría evitar que haya este tipo de trabajo en nuestra ciudad. Confesamos que no es fácil, hallar un buen remedio evitando las “avivadas” tan nuestras. La salida a esta problemática pasa por la solidaridad de la población.

Si en lugar de pagar algunas monedas a las personas que supuestamente “cuidan” nuestros bienes, los volcásemos a un fondo destinado a ayudar a los que menos tienen, es probable que erradicáramos esta tarea de nuestras calles.

Cuando alguien nos pregunta ¿Por qué hay tantos “cuidacoches” en la ciudad, pensamos que estamos perdiendo la oportunidad de mostrarle al mundo otra cara, más solidaria, más justa y más comprometida con los que menos tienen.

Esta es al menos nuestra opinión.

A.R.D.