«Algo está cambiando; se acaba el tiempo de reforzar, comprando»

Los 11 debutantes en Deportivo Artigas se suman a la nueva realidad

«Cuando Junior Aliberti se convirtió en el técnico del plantel superior de Nacional, le dijimos de la necesidad de mantener la idea: de ir subiendo juveniles a la Primera División. Que todo lo que se intente construir desde el área formativa, repercuta en el club. Que Nacional se nutra de sus propias fuentes. De esa línea no nos apartamos»

(Ing. Agr. Francisco Cano, presidente de Nacional).

«El miércoles que pasó, para nosotros fue un día especial, desde el momento que frente a Ceibal debutaron ocho jugadores nacidos futbolísticamente en el club y tres jugadores restantes ingresaron en el segundo tiempo. O sea que hablamos de once jugadores en total. No importó haber perdido el partido, cuando se le dio chance a quienes tienen un sentido de pertenencia con respecto al club. Eso es lo que sirve y eso estamos buscando»

(Marcelo Suárez, Gerente Deportivo de Deportivo Artigas).

«Es verdad. Cuando se inició el ciclo del 2021, se habló con los jugadores, con respecto a la situación económica del club, como consecuencia de la pandemia. Por lo menos «ese apriete de cinturones» fue la consecuencia inevitable. Pero ahora cuando uno ve las primeras respuestas de juveniles del club, entiende que el viraje vale la pena. Después de todo, esto de Salto Uruguay viene de algunos años a este parte. Mirar hacia abajo y que sumen. Ese es el fin» (Daniel «Pato» Schiavi, presidente de Salto Uruguay).

LA NUEVA REALIDAD

Es verdad que, en el fútbol salteño, algo está cambiando. O la cuestión directriz en los clubes, a tal punto que el propio presidente de Deportivo Artigas, Cnel. (R) Marcelo Almada, tiró la certeza a EL PUEBLO, «porque se acaba el tiempo de reforzar, comprando. Ahora hay que mirar hacia abajo y ascender. Todos sabemos bien que jugar en Primera, es clave para el hincha, pero más clave es ir dejando una base con respecto al futuro. No somos los únicos».

El fenómeno es existente y es concreto. Los dos últimos períodos de pases en la Liga Salteña de Fútbol, reflejaron la ausencia de situaciones para el impacto, más allá de algunos jugadores de Ferro que se enrolaron en Salto Nuevo. Pero después, la tibieza. Entre «él no se puede y el no hay». Por eso es que «comprar para reforzar», suena más a delirio que a otra cosa.



UNIVERSITARIO Y LA PRESIÓN BIEN ENTENDIDA

Un par de años atrás, Universitario incorporaba a Daniel Caballero, para convertirse en director técnico en la categoría Sub 18. El historial del DT es cosa concreta: fue, por ejemplo, ayudante de campo de Eduardo Espinel, cuando Plaza Colonia se consagró Campeón por primera vez. Tras ello, Espinel se fue al fútbol de Chile y Daniel se sumó también.

En la última edición del Campeonato Salteño Sub 18, la consagración roja. Pero el hecho es que en Sub 15, la «U» tiene a quien no le falta presentación, porque es de los aptos formadores: no otro que Sergio «Teco» Ramos.

En Universitario se jactan buenamente «de tener a dos de los mejores entrenadores en el área de juveniles, mientras que sus planteles meten presión para ir subiendo. Es una presión bien entendida», apuntará el directivo rojo a cronistas de este diario.

Hay que tener en cuenta que determinados jugadores del plantel superior, fueron superado los 30 años. Por lo tanto, en tiendas del actual Campeón Salteño no deja de sostener: el recambio generacional no está tan lejos en el tiempo. Y algo más que una base, «porque entre Sub 15 y Sub 18 tenemos un plantel potencial que no baja de 27 o 28 jugadores. No hablamos solo de cantidad; también hablamos de calidad».