LA GRANJA AL DIA

En el día de ayer el referido director le solicito al Ingeniero Fernando Martínez, DIGEGRA Salto, que lo contactáramos para comunicarnos novedades del proceso de la Central Hortícola del Norte y aclararnos otros aspectos.

Nítidamente se puede dividir el dialogo entre algarabía y desconcierto. Aquí va la transcripción del dialogo telefónico y algunas reflexiones.

Algarabia

Chiessa: Si, para comentarle un poco de la transferencia de, que quedo completa la transferencia de fondos del Fondo de la Granja a la Intendencia de Salto para la construcción de la Central, ya se completaron los 70 millones de pesos que el MGAP.

Faltaban 5 millones de unidades indexadas.

Exacto esos cinco millones, ya se transfirieron ya están en la cuenta de la Intendencia y bueno eso sirve para seguir terminando la construcción de la obra.

Perfecto. Es un paso importantísimo que le genera tranquilidad a la comuna, que en definitiva tanto esfuerzo a puesto

Si, ahora está faltando en definitiva, los únicos fondos que faltan que se lograría con la concesión de los puestos, eso era parte de lo que tienen que poner los operadores, que en los hechos estamos trabajando para definir.

Si, nos lo decía la contadora Marazzano, el viernes pasado, que estaban con un borrador de pliegos y que estaba en poder de ustedes.

En eso estamos trabajando con el equipo acá de DIGEGRA para darle una respuesta ahora en estos días a la Intendencia.

Eso además de completar la Junta de la gobernanza era un objetivo de la Intendencia para el mes de agosto de 2022.

Si, si, exactamente, en eso estamos trabajando todos, para definir la gobernanza, definir los criterios para que los operadores puedan empezar.



Algarabía

Enhorabuena el aporte de fondos para la terminación de la Central y la finalización de las correcciones del borrador del llamado a licitación de los puestos.

Desconcierto

De hecho ayer nos llegó la noticia de la designación de Alejandro Secco a la gobernanza en representación del Poder Ejecutivo, del Ministerio

No, pero no, para, eso no es así. A ver, Secco ha estado participando, él está en comisión en el Ministerio de Ganadería, y ha estado participando y asesorando, y ha integrado la comisión hasta ahora un poco con Fernando Martínez y ahora trabajando también con, ahora que se suma, Andrés Treglia. Pero el, en principio, no podría estar integrando la dirección de la Central Hortícola, porque hay un impedimento legal que la ley, específicamente, fue que para los delegados de la Intendencia de Salto y del Ministerio de Ganadería fueran profesionales. Creo que ya los otros días lo hablamos con el subsecretario y el ministro, y bueno ese impedimento legal con Alejandro no era salvable. El ministerio va a estar, el poder ejecutivo, definiendo, espero en los próximos días quien va a estar. Alejandro si va a estar ahora en la transición, como hasta ahora, para definir y asesorando en definitiva al Ministro y a nosotros en la toma de decisiones.

Llama mucho la atención eso, en particular viendo el desarrollo de todo el proceso, y esa suerte de corporativismo en la ley, con respecto a plantear una formación académica, dejando por el camino cosas que enorgullecían a los uruguayos como la competencia notoria o las capacidades individuales.

No, aquí lo que estamos pidiendo es dirigir una empresa pública que es bueno y sano una mínima formación.

Evidentemente, pero estamos hablando de competencias notorias.

Por supuesto, todo suma. Pero siempre es sano, quien dirige una empresa que tenga una mejor formación, es de esperar que el éxito, lo que tu estas diciendo es un adicional. Pero bueno . . .

Me decía que lo que estaba diciendo era . . .

Que es un plus, que es bueno que exista, cuando decimos que alguien tenga esa capacidad, es bueno para dirigir una empresa, bienvenido sea. Y además que tenga una formación profesional siempre va a ser mejor, al que no la tenga, en eso estamos de acuerdo.

Siempre volvemos a lo mismo, en definitiva capaz que no soy claro, el hecho es que los sucesos demuestran una singular competencia de alguien que arranco desde cero con este proceso, junto a otros actores locales para llevar adelante este emprendimiento. Entonces digo, después en el proceso de consolidación que se limite, que para este proceso no se permita tener una mirada con un know how tan acumulado, la verdad . . . esta bien.

No le entiendo la pregunta, por eso.

No es una pregunta, es una reflexión.

Y bueno, esto es algo que decidió el parlamento.

Si, si, lo mismo que le planteamos al Ministro en la conferencia de prensa, en la asimetría de poder en la conducción, y ahora esto . . . esta bien.

Esto es un poco para aclarar eso, por lo que hablamos los otros días, para que quede claro para adelante. Vamos a seguir definiendo con todas las partes con Secco, con Treglia, con Fernando, la futura gobernanza, coordinando con la Intendencia y con quien propongan en definitiva los productores. Lo que queremos que ha esta Central le vaya bien y funcione bien, ese es el objetivo principal. Porque con todos los fondos públicos que se han puesto, no puede no tener éxito la construcción de la Central.

Evidentemente que eso será consecuencia de las personas más idóneas en ese proceso.

¿Que el futuro le vaya bien?

Efectivamente

Por eso hay que buscar la persona más idónea, eso es lo que está haciendo el Poder Ejecutivo ahora.

De hecho esta designando a Alejandro Secco en esta transición

No, pero ya estuvo siempre designado. Ha estado siempre en la transición.

No cambio nada en definitiva.

Pero no era formal el hecho de que hoy integrara la Junta Directiva de la gobernanza transitoriamente.

Eso no, no va ver, no tengo información definitiva que eso este así resuelto. Cuando haya que dar la formalidad, no cumple con los requisitos que marca la ley. O que el parlamento modifique la ley.

Bien, es aclaratorio y mucha gracias Ingeniero.

Bien, pero lo más importante que le quería transmitir era la transferencia de los 5 millones de u.i.

Desconcierto.

El lunes nos manifestaba la designación de Alejandro Secco como delegado del MGAP a la Central Hortícola del Norte, el Secretario del MGAP, Ignacio Buffa. Los que acompañamos este proceso, y todo Salto, saben quién es Alejandro Secco en el proceso colectivo de la Central. Más allá de la ejecución del proyecto, asesoro, asesora y seguirá asesorando al Ministro, al poder ejecutivo, como lo señala Chiessa, como otrora lo hizo con distintos intendentes, y mientras dure la transición; y al igual que la asimetría de poder y la ausencia de un delegado más por parte de los privados para alcanzar la paridad, de nuevo LA LEY.

Por suerte el referido Director plantea que se pueda cambiar la ley. ESTAMOS A TIEMPO.