Alfredo Javier Viera: DT en Sub 18 de Ferro

Después de nueve años al frente del plantel femenino del Club Atlético Ceibal y sumando acciones en otros equipos del medio, la buena nueva se planteó desde las últimas horas para ALFREDO JAVIER VIERA.

Es el nuevo Director Técnico de la categoría Sub 18 de Ferro Carril. De lo que no hay dudas es que el mes de enero no deja de transformarse en un mes de decisiones y en el caso de la Sub 18 de Ferro Carril, parte misma del Consejo Único Juvenil en la Divisional «A».

En la temporada pasada, Sud América supo ser el campeón en Sub 18.