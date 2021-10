¡Alerten a todos que ahí se viene el River!

Sufrió en el segundo tiempo cuando Ceibal intentó cambiar el final de la historia de un partido siempre trabado y duro, pero termina el equipo de Alejandro Torrens quedándose con tres puntos de notable gravitación en la tabla, porque ahora con 11 puntos alcanza la segunda posición en el Campeonato Apertura, solo dos debajo de Gladiador.

El mejor inicio de River Plate, desnivelando en la red a través de la patriada de Jorge Dalmao, que no es la primera vez que gana en el área de enfrente, haciendo valer su potencia aérea. Ceibal volvió a elaborar más que aceptablemente, pero sin eficacia como en partidos anteriores. Las variantes en Ceibal, la solidez defensiva de River Plate, los minutos adicionados por Ruben Ferreira que prolongaron la ilusión de Ceibal tras un empate que no llegó, mientras el equipo de Alejandro Torrens se convenció que a veces, no hay mejor defensa que una buena defensa.

ASÍ PASÓ

Campo de juego: Parque Ernesto Dickinson.

Partido atrasado. Primera fecha. Campeonato Apertura.

Divisional «A»

Árbitro central: Ruben Ferreira (BIEN).

Asistentes: Ricardo González-Jorge Caffre.

CEIBAL (0)- Tomas Persincula, Franco Rivero, Edward de Freitas , Joaquín del Rio, Mauro de Mora, Charly Cabrera, Braian de los Santos, Nahuel de los Santos, Sebastián Farías, Agustín Suárez, Agustín Mantengazza. Relevos: Gaston Silveira: Gastón Trindade, Nahuel Moreira , Nahuel Sena, Agustín ferreira, Robert Rodríguez, Angelo Sagradini.

Director Técnico: Julio Santín.

RIVER PLATE (1) -Yeikol Prado; Gastón Ferreira, Jorge Dalmao, Diego Argain, Ivo Cechini; Federico Luna, Juan Rodríguez, Facundo Rodríguez, Diego Dominguez; Agustín Acevedo, Gabriel de Souza. Relevos: Martín Núñez, Jairo Prado, Fabricio Aranda, Braian Flores, Antony Saldivia, Diego Summers, Santiago Pintos.

Director Técnico: Héctor Alejandro Torres.

GOL: PT- Jorge Dalmao (R.P).





EN LA TABLA- Gladiador 13, River Plate 11, Salto Nuevo y Saladero 9, El Tanque y Sud América 8, Ceibal y Ferro Carril 7, Nacional 6, Salto Uruguay 4, Universitario 2, Deportivo Artigas 0.