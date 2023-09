Alerta a la población ante nuevos intentos de estafas mediante engaño.

Se exhorta a la población a estar atenta ante reiterados delitos de estafa mediante la modalidad conocida como «Cuento del Tío».

La modalidad generalmente es la misma, consiste en comunicarse telefónicamente con personas mayores de edad, haciéndose pasar por un pariente cercano o amigo, solicitando dinero, poniendo como excusa varias circunstancias, tales como que el dinero va a perder el valor y tiene que depositario o viceversa, que tienen que retirarlo, un problema de salud, un accidente de un familiar o que este ha caído en manos de delincuentes.

Lo común de los casos es la urgencia y la indicación de que no le comente con nadie, y que el dinero se lo entregue a un amigo que va a pasar por la casa de la víctima.

En algunas ocasiones, menos comunes, el defraudador acompaña a la víctima a retirar el dinero u otros valores a un banco, para apropiarse de lo retirado poco después de que abandona la entidad financiera.

La Policía alerta a tomar todas las precauciones al recibir llamados telefónicos, a no ir a bancos ni casas financieras acompañados de desconocidos, y especialmente no atender ni entregar valores a nadie que no sea conocido en sus casas, aunque supuestamente sea “enviado” por un familiar o esté utilizando vestimenta formal haciéndose pasar por un funcionario bancario.