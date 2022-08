LA GRANJA AL DIA

En una breve consulta al Secretario del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Ignacio Buffa, nos confirmó que al fin de este martes pasado, el MGAP había designado a Alejandro Secco como delegado del Poder Ejecutivo a través de este Ministerio a la Junta Directiva de la gobernanza de la Central Hortícola del Norte.



Esto nos decía telefónicamente Buffa:

La designación tiene carácter transitorio por la situación de dicho proceso, del mismo modo que lo será la designación del representante de los operadores, ya que la Central aún no está en funcionamiento, y recién cuando esto suceda se harán los ajustes de rigor que establece la ley, que seguramente tendrá las correcciones del caso. Esto nos manifestó Buffa en su comunicación entre otras cosas:

Provisoria porque, estamos en una etapa de conformación de la institucionalidad, porque de hecho la ley esta, estamos en un proceso que la ley estipula que se conforme después la estructura que represente a los operadores y demás.

Estamos justo en un proceso que es un hibrido en donde se están poniendo las mejores gentes para acompañar este proceso; y Alejandro Secco claramente es uno de los que ha acompañado desde el primer momento todo esto, por lo tanto es el delegado indicado para esta etapa.

Y después se hará un proceso de evaluación y definición, que va ser posterior, pero está claro que para este proceso de conformación de la institucionalidad Alejandro Secco es el que va a tener ese rol.

¿El periodo de transición ustedes lo entienden que es hasta que empiece la operación comercial?

A ver, sí, sí. Esto tiene que empezar a funcionar, lo ideal es que cuando quede comercialmente, ahí cuando esté funcionando esta la prueba, está funcionando.

¿Y ahí será por cinco años la representatividad de cada integrante por institución, según establece la ley?

Si, si, exactamente. Eso va a ser así, exactamente. Aclaro que Alejandro Secco es el que más ha acompañado este proceso.

Quienes conocemos el proceso tampoco tenemos dudas de la competencia y el compromiso con el proyecto del designado . . .

Obvio, obvio.

Por eso la pregunta de la duración de las designaciones para la consolidación del proceso. . .

Totalmente de acuerdo, en definitiva eso es clave para que empiece a funcionar, que en definitiva es lo que queremos todo.

¿Ya está vigente?

Si, de hecho ya hable con Secco, y es un email que le vamos a mandar a la Intendencia.

El momento del Delegado del Ministerio a la Junta Directiva de la Central

Una vez conocida la designación contactamos a Alejandro Secco.

Todos conocen su condición de funcionario municipal de larga data, ahora en comisión al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, precisamente por la temática de la Central Hortícola del Norte, donde es reconocido su aporte, su empuje y su compromiso en la creación y concreción de ese ansiado, centenario y necesario proyecto, ya obra física, para Salto y la región norte del país.

Con el también, mantuvimos un breve dialogo ayer, cuando ya estaba en conocimiento de la designación, algo que entendíamos como natural y justo, pero que no estaba formalizada.

Esto es parte de lo que nos manifestó:

Ya venía ejerciendo la representación del Ministerio en un grupo de trabajo tripartito, que se conformó a partir de hacer un convenio entre el Ministerio, la Intendencia y la asociación de productores Salto Hortícola, que se firmó en febrero del año pasado.

Y ese grupo de trabajo abordo en primer lugar, fundamentalmente, el tema de la gobernanza, se trabajó intensamente, buscando primero la forma jurídica más adecuada.

Cuando se estableció que era a través de una persona pública no estatal, se empezó a trabajar en la redacción de un proyecto de ley.

Lo que llevo más fue decidir el organismo de dirección, se acordaron un montón de cosas, que después, obviamente, paso por el tamiz del parlamento; y, en todo ese trayecto estuve trabajando en representación del Ministerio, que obviamente tiene otros organismo y otras formas de resolver otros aspectos, jurídicos, técnicos, etc., que complementan el avance de este trabajo.

De manera que esto es una ratificación que por supuesto, nos permite seguir en el mismo trabajo.

Buffa nos manifestaba que lo transitorio era porque se esperaba el comienzo de las actividades comerciales de la Central, ¿Cómo entiende el carácter provisorio?

Justamente, hay una transición, una realidad escrita en el papel y una realidad llevada a la práctica. Como siempre esa transición habrá que transitarla con mucha prudencia, porque hay que conformar un equipo que tenga capacidad de respuesta; y, con representantes institucionales con distintas miradas, razonablemente, distintas miradas, como puede ser el gobierno nacional a través del MGAP.

Es el poder ejecutivo que se compromete a través del Ministerio, es el Poder Ejecutivo del Presidente para abajo; es la Intendencia de Salto, a través de su mecanismo de representación, el Intendente y a través de su mandato en la Cra. Marazzano y el Dr. Libardi; la propia asociación civil Salto Hortícola con sus delegados.

Es decir, hay que conformar un equipo que empiece a dar rápidamente respuestas a una situación compleja que es poner en funcionamiento a una obra fantástica, pero que hay que hacerla funcionar con una serie de objetivos que todos perseguimos.

Falta definir el delegado de los operadores y el del Congreso de Intendentes, ¿Cuándo empiezan a trabajar colectivamente con ese fin?

Como decía, ha habido una continuidad de trabajo, no habría un escalón, hay una continuidad de trabajo.

Solo que ahora con una formalidad más directa al amparo de la nueva persona jurídica que hay, que ya se conforma, que requiere sus propias formalidades, que habrá que ir atendiendo.

Es un proceso que tiene muchas complejidades, que las queremos ir atacando una por una; y, que venimos conversando, inclusive tenemos algún programa de planificación ya en vísperas, para atacar este proceso de transición.