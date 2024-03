Alejandro Secco, Central Hortícola del Norte. “Queda mucho trabajo para hacer, pero está sobre la mesa la voluntad de diálogo de todas las partes”

Tras la visita y anuncio que hizo el Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca Fernando Mattos junto al Intendente Andrés Lima, se imponía realizar una puesta a punto sobre la situación en la que se encuentra hoy la Central Hortícola del Norte (CHN). Para eso, EL PUEBLO dialogó con Alejandro Secco, uno de los principales referentes de este proyecto.

– Al final de todo, ¿se está cerca o no de la apertura de la Central Hortícola del Norte?

– Sí, claro, estamos cada vez más cerca. Capaz que cabe una aclaración para la gente porque ve la obra y ya está pronta. Hay que tener en cuenta las características de esta obra, y lo fundamental es que la idea y el impulso son de los productores asociados en Salto Hortícola, que son privados, pero la obra y el emprendimiento en sí es una conjunción de privados y públicos, encima de eso de los gobiernos departamental y nacional. O sea, es una confluencia de mucha gente, de mucha institución para sacarla adelante, lo cual le da esto que es de todos, que es lo diferente. Esto no es de alguien, es de todos, es de Salto. Pero a su vez, es la contraparte para que todo sea más costoso desde el punto de vista de la toma de decisiones, así es que todo el trayecto llevó más de diez años para ir componiendo cada una de las partes. Las tomas de decisiones, que se va estructurando la forma, son más lentas. De por sí el Estado es ya lento. Y seguramente que visto de afuera pareciera que todo fuera mal hecho o demorado, y en realidad es algo natural que termina siendo una fortaleza del proyecto.

– Que los operadores hayan ingresado en la última etapa del proyecto, ¿hace que no se sientan tan incluidos como lo están los productores, por eso las recientes diferencias?

– Nosotros tratamos de incluir y escuchar a todo el mundo, ni qué hablar de quienes están en el sector en las distintas etapas de la cadena, desde el que produce, el que comercializa, el que transporta, los técnicos, los institutos de investigación como la Universidad de la República, la Universidad Católica, el INIA, siempre escuchamos a todos. De hecho, había una mesa instalada para ir analizando y proponiendo distintas cosas. El tema es que los operadores son los principales interesados, y ya ahí no es un interés indirecto sino directo y económico, en particular. Entonces, naturalmente que son más sensibles a cualquier toma de decisiones. Nosotros los tuvimos en cuenta, quizás deberíamos haber tenido más contacto con ellos, pero ellos no tienen ningún tipo de organización y nosotros utilizamos voceros que han participado de todo el proceso, que seguramente no son representativos de todos y hay distintas realidades. Hay distintos niveles económicos y productivos que hace tomar decisiones distintas.

– Sin embargo, se los vio bastante organizados cuando hicieron la conferencia de prensa para oponerse al Decreto de la zona de exclusión.

– Sí, llegamos ahí a un punto con esto del Decreto de la zona de exclusión, donde nosotros nunca hablamos de exclusión en estos diez años de trabajo, y cuando digo nosotros digo el equipo que trabajaba en la Intendencia más los productores. Exactamente hablamos al revés, siempre hablamos que era un proyecto de inclusión, y de las cosas que nos ponía muy tranquilos y cómodos, era que teníamos grandes productores y grandes operadores dentro de la dinámica. No es descubrir nada que este sector en general, la horticultura, tiene muchas dificultades de trabajo asociativo, cada cual cuida su negocio legítimamente, pero hace difícil el trabajo colaborativo.

– Trascendieron versiones hace tiempo, de que los operadores no estaban de acuerdo con integrarse a la Central, por lo que debieron modificar el Decreto de la zona de exclusión como una forma de presión para obligarlos a incluirlos “medio a prepo”, ¿fue así?

– Me consta que la mayoría de los que hemos conversado siempre apoyaron la creación de la CHN. En algunos casos, implícitamente dicho por algunos representantes de los operadores, y ayer mismo (viernes) en las reuniones que se tuvieron, lo manifestaron enfáticamente. El vocero de este grupo que se está reuniendo lo primero que dijo fue “nosotros apoyamos la Central Hortícola”. Quizás lo que haya faltado es diálogo, pero en este tipo de proceso complejo entre varios actores, las formas de diálogo, escucharse, no es fácil. Quizás sea una de las principales herramientas que hay que desplegar, es decir, no solo la capacidad y la voluntad de diálogo sino cómo se instrumenta. Si yo quiero hablar contigo, te llamo y nos ponemos a hablar. Ahora, cuando son grupos complejos que en algunos casos hasta tienen intereses contrapuestos, hay que hacer un diseño de estructura que es lo que ahora mismo nos estamos proponiendo.

– Posponer hasta junio de 2025 la aplicación del Decreto de la zona de exclusión, ¿es patear el problema para adelante o hay un compromiso de los operadores de trabajar para incluirse adentro de la Central?

– Insisto, nosotros hablamos de inclusión, y estamos convencidos que eso va a funcionar exactamente en el sentido opuesto. La gente va a ir a la CHN, y por añadidura al Parque Industrial de Salto por convencimiento, porque es lo mejor y porque se darán mejores condiciones para que cada uno desempeñe su trabajo. O sea, por la positiva y no por la negativa…

– Bien, pero para creer eso, ¿no habría que derogar el Decreto de la zona de exclusión?

– Bueno, me parece que el Decreto funciona…

– ¿Cómo presión?

– Yo diría como aviso, y en la medida que respeto fundamentalmente el trabajo de la Junta, es como la expresión colectiva donde se diga que pongamos un límite, reconozcamos que hay distintas realidades, tiempos y velocidades, pero vamos todos para allá, y creo que eso se va a dar. Francamente este ha sido un proceso de mucho diálogo, de mucho convencer. Esta no es la etapa más difícil ni por cerca, lo más difícil fue conseguir casi la mitad del financiamiento, que nos costó mucho diálogo, mucha discusión, mucho estudio técnico para demostrar en números la viabilidad económica y productiva de la CHN. Esta es otra etapa, difícil, sin duda, en el sentido que ya está todo pronto, la infraestructura está pronta, ahora hay que darle vida, que solo ellos le pueden dar.

– Todavía no está todo pronto, se están planteando hacer mejoras.

– No, no, la estructura está pronta, el tema es que en la etapa del proyecto previo a la construcción, como justamente había apriete económico, no era un privado que ponía la plata y hacía las cosas con un proyecto hecho en un escritorio. Esto fue todo muy artesanal, entonces algunas cosas se economizaron, algunas se ven, otras no, lo sabemos solo quienes estuvimos en toda la tirada. Y una de las cosas que, por ejemplo, que es lo que se va a cambiar ahora, en vez de cortinas, que es lo que preveía el proyecto, se pusieron rejas, que ofrecen garantías desde el punto de vista de seguridad, pero no de la hermeticidad de los puestos. Es lo que se va a hacer ahora, con buena voluntad de la Intendencia que va a hacer un extra con apoyo de OPP, con fondos del FDI Productivo, para cambiar esa infraestructura. No es que el proyecto no esté pronto, está pronto, lo que vamos a hacer es mejorarlo. Y seguramente, estoy convencido, que con el correr del tiempo, vamos a ir encontrando cosas a mejorar…

– ¿Cámaras de frío, por ejemplo?

– No, eso lo tenemos ampliamente discutido. Es decir, ya hay cámaras de frío, pero son chicas para lo que es el volumen de la CHN. Están destinadas a los pequeños productores y operadores, a los que no pueden de por sí tener su propia cámara, porque es impensable una cámara de volumen para toda la CHN. Un día como hoy, con 30 y pico de grados, que abastezca a los 50 puestos de la CHN es impensable, porque además, cada producto tiene su propia forma de almacenamiento, su propia temperatura y humedad. Es decir, la cámara de frío colectiva es un sueño fantástico, pero es inviable. Entonces, ¿qué hemos dispuesto? Hay productores u operadores que van a poner su cámara en un puesto, seguramente tengan dos. En otros casos, no van a tener cámara, usarán esporádicamente o cuando el clima lo necesite, o porque de su producción le quedaron diez cajones de lechuga y cuatro de zanahorias, ¿qué hace? Lo deja para mañana pero no lo puede embarcar, ahí tendrá la cámara colectiva, que va a funcionar para esos casos, más en una cuestión de emergencia. Y después hay una superficie acondicionada, donde se le brinda el piso con una plataforma de hormigón con aislante de mil metros cuadrados que se va a arrendar para que el que esté interesado coloque allí su cámara de frío. Así que hay tres formas para que cada uno tenga el frío y ninguno quede afuera.

– Se había hablado del mes de marzo para inaugurar la CHN, ¿se pospone la fecha?

– Sí. Lo que se resolvió ayer, que fue el anuncio que hicieron el Ministro Mattos y el Intendente Lima, es el acuerdo de todas las partes de posponer el inicio hasta que estén dadas ciertas condiciones mínimas que tienen que ver con esto que hablábamos de la adecuación de las cortinas, alguna otra cosa que queda para ajustar, pero que son detalles y la revisión de todos los procedimientos administrativos que hay que establecer, que por ese lado venimos trabajando en paralelo y sin prensa, un proyecto con un equipo técnico de altísimo nivel del LATU, que es financiado por INEFOP.

– Después de la visita del Ministro de Ganadería, y parafraseando al Presidente Alfonsín, ¿la casa quedó en orden?

– Están las condiciones para que la pongamos en orden, queda mucho trabajo para hacer y está sobre la mesa la voluntad de diálogo de todas las partes, que yo rescato, reafirmo y me parece que es la herramienta. Lo que tenemos que hacer, y ya ayer me puse en campaña, es ver cómo darle forma a ese diálogo, que ellos plantearon a través de un vocero en términos muy correctos, muy atendibles. La idea es que en corto plazo se instale una mesa de diálogo con todos los actores, particularmente con los operadores, para despejar lo que se pueda despejar como duda o establecer una enumeración de cosas que tengamos que resolver, y quizás en algún caso, que queden establecidas las diferencias, que también puede suceder, pero que en todo caso sea de manera civilizada.

—————————————-

PERFIL DE ALEJANDRO SECCO

Casado, 5 hijos y un nieto.

Es del signo de Acuario.

De chiquito quería ser jugador de fútbol.

Es hincha de Nacional.

¿Alguna asignatura pendiente? Seguir embarcando a mis gurises en esta linda aventura de la vida.

¿Una comida? El asado.

¿Un libro? “Vida de Aparicio Saravia”, de Manuel Gálvez. De joven me impactó “Crimen y castigo” de Fiodor Dostoievski.

¿Una película? Atrapado sin salida.

¿Un hobby? El deporte.

¿Qué música escucha? Rock.

¿El mejor día? Los viernes.

¿El peor día? Los lunes.

¿Qué le gusta de la gente? La franqueza.

¿Qué no le gusta de la gente? La hipocresía.