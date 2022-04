Alberto Prósper , un año más de su partida

Este sábado 9 se cumplió un año más de la partida de Alberto Prósper. Fue el 9 de abril de 2017, cuando solo tenía 36 años.



Salteño, había nacido en junio de 1980. Estudió profesorado de Lengua y Literatura (en el CERP), fotografía (en el Fotoclub Uruguayo), música (con profesores particulares). Se desempeñó durante el año 2013 como funcionario del Departamento de Cultura de la Intendencia de Salto. Formó parte del Taller Literario Horacio Quiroga desde el año 2001 al 2005.

Hace cinco años, sorprendidos por la noticia de su partida, escribíamos en esta página: «Alberto escribía poemas y cuentos y tenía encaminada una novela. Literatura, fotografía, música, son algunas de las cosas que estudió, en Salto y en Montevideo. Fue el suyo un espíritu de tan grande sensibilidad para el arte como seguramente habrá muy pocos…».

Vale recordar algunos puntos más: que en el año 2004 el libro «Los nombres del cuento-El cuento salteños de hoy» recogió cuentos de su autoría; que llevó adelante el blog «Salto y Yo», donde informaba y sobre todo opinaba sobre el quehacer cultural salteño; que en 2012 realizó una excelente traducción al español de la novela «El viejo y el mar», de Ernest Hemingway, publicada ese año por Ediciones Cruz del Sur; que textos de su autoría se pueden leer en ediciones anteriores de EL PUEBLO y de la Revista Ámsterdam Sur. Hoy lo recordamos con este poema suyo:

No quiero que me busquen

en las fotografías,

que son un cuento.

No me busquen en el viento

porque no soy tiempo.

No me busquen junto al río

porque no soy un árbol.

No vuelvan a escribir mi nombre cuando les

suelte la mano.