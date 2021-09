Alberto Fernández no aceptó la renuncia de los cinco ministros kirchneristas

Cristina Fernández hizo públicas las

diferencias que tiene con el Presidente

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, intenta sortear la grave crisis que desataron las renuncias ofrecidas por cinco ministros cercanos a la vicepresidenta Cristina Kirchner, las que aún no ha aceptado, tras la debacle electoral de la coalición oficialista en las primarias legislativas de hace cuatro días.

«Vengo a informar oficialmente que el presidente de la Nación, Alberto Fernández, no ha aceptado ninguna de las renuncias presentadas y que todas ellas, como la composición de su gabinete, están a su consideración y lo va a informar en el momento que lo tenga que informar», dijo este jueves Vilma Ibarra, secretaria de asuntos legales de la presidencia, ante rumores de la salida del ministro del Interior, Wado de Pedro.



Cinco ministros y otros altos funcionarios pusieron sus cargos a disposición el miércoles, en lo que los analistas interpretan como una presión de la vicepresidenta sobre Fernández para obligarlo a reformar el gabinete y desprenderse de algunos de sus colaboradores de mayor confianza, como el jefe de gabinete, Santiago Cafiero.

«He oído a mi pueblo»

En sus primeras declaraciones ayer jueves, Fernández pidió cesar las disputas y resaltó que es él quien está al frente del gobierno. «Nosotros tenemos que dar respuestas honrando el compromiso asumido en diciembre de 2019 (cuando asumió la presidencia), de cara a la sociedad. No es este el tiempo de plantear disputas que nos desvíen de ese camino», escribió el mandatario en Twitter.

«He oído a mi pueblo. La altisonancia y la prepotencia no anidan en mí. La gestión de gobierno seguirá desarrollándose del modo que yo estime conveniente. Para eso fui elegido. Lo haré llamando siempre al encuentro entre los argentinos», añadió.

La vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner hizo públicas a través de una carta publicada en sus redes sociales las diferencias políticas y de conducción del gobierno que tiene con el presidente Alberto Fernández, a quien aprovecha para recordarle que fue ella quien lo eligió y propuso como candidato a la Presidencia en mayo de 2019. De todas formas, y pese a la larga lista de diferencias que revela en la carta, Cristina Fernández asegura que no será una vicepresidenta opositora del presidente, como lo fue de ella su vicepresidente Cobos.

«Cuando tomé la decisión, y lo hago en la primera persona del singular porque fue realmente así, de proponer a Alberto Fernández como candidato a Presidente de todos los argentinos y las argentinas, lo hice con la convicción de que era lo mejor para mi Patria. Sólo le pido al Presidente que honre aquella decisión… pero por sobre todas las cosas, tomando sus palabras y convicciones también, lo que es más importante que nada: que honre la voluntad del pueblo argentino», escribió Cristina Fernández.

«He sido Presidenta durante dos períodos consecutivos. En el 2008 nos tocó atravesar la crisis global más grande después de la Gran Depresión del año ’30. Soportamos corridas cambiarias permanentes -con muchas menos reservas en el Banco Central que en la actualidad- y el asedio de los Fondos Buitre. Sé que gobernar no es fácil, y la Argentina menos todavía. Hasta he sufrido un vicepresidente declaradamente opositor a nuestro gobierno. Duerman tranquilos los argentinos y las argentinas… eso nunca va a suceder conmigo», aseguró la viuda del ex presidente Néstor Kirchner.

19 reuniones en Olivos

Cristina Fernández recuerda en la carta que se reunió 19 veces con el presidente en la residencia de Olivos y que la mayoría fueron encuentros pedidos por ella. También señala que tras la derrota del domingo pasado en las primarias (PASO), el presidente no la llamó. La vicepresidenta esperó dos días y finalmente le pidió una nueva reunión, el 14 de setiembre.

«En las primeras 18 reuniones, la última de ellas el 07/09/2021, siempre le plantee al Presidente lo que para mí constituía una delicada situación social y que se traducía, entre otras cosas, en atraso salarial, descontrol de precios -especialmente en alimentos y remedios- y falta de trabajo, sin desconocer, obviamente, el impacto de las dos pandemias: la macrista primero y la sanitaria a los 99 días de haber asumido el gobierno. Igualmente siempre remarqué la falta de efectividad en distintas áreas de gobierno», dijo Cristina Fernández.

«También señalé que creía que se estaba llevando a cabo una política de ajuste fiscal equivocada que estaba impactando negativamente en la actividad económica y, por lo tanto, en el conjunto de la sociedad y que, indudablemente, esto iba a tener consecuencias electorales. No lo dije una vez… me cansé de decirlo… y no sólo al Presidente de la Nación. La respuesta siempre fue que no era así, que estaba equivocada y que, de acuerdo a las encuestas, íbamos a ganar ‘muy bien’ las elecciones. Mi respuesta, invariablemente, era ‘no leo encuestas… leo economía y política y trato de ver la realidad’», agregó.

La última reunión

«El domingo 12 de septiembre de este año el peronismo sufrió una derrota electoral en elecciones legislativas sin precedentes. Mientras escribo estas líneas tengo el televisor encendido pero muteado y leo un graph: «Alberto jaqueado por Cristina». No… no soy yo. Por más que intenten ocultarlo, es el resultado de la elección y la realidad. Es más grave aún: en la Provincia de Buenos Aires, termómetro inexcusable de la temperatura social y económica de nuestro país, el domingo pasado nos abandonaron 440.172 votos de aquellos que obtuvo Unidad Ciudadana en el año 2017 con nuestra candidatura al Senado de la Nación… con el peronismo dividido, sin gobierno nacional ni provincial que apoyara y con el gobierno de Mauricio Macri y su mesa judicial persiguiendo y encarcelando a ex funcionarios y dueños de medios opositores a diestra y siniestra», escribió la vicepresidenta.

«Recuerdo que, cuando perdimos las elecciones legislativas en la Provincia de Buenos Aires del año 2009, con Néstor como candidato a Diputado Nacional -después de la 125 y de la crisis global del 2008-, quien Alberto considera con justicia el mejor presidente de la democracia, el día lunes siguiente a las elecciones no sólo renunció a la titularidad del Partido Justicialista, sino que yo como Presidenta de la Nación pedí la renuncia de quien fuera mi Jefe de Gabinete, entre otros. Y ¡ojo!… habíamos perdido en la Provincia de Buenos Aires pero habíamos ganado a nivel nacional. A Néstor Kirchner hay que recordarlo en versión completa y no editada», agregó.

«Sin embargo ahora, al día siguiente de semejante catástrofe política, uno escuchaba a algunos funcionarios y parecía que en este país no había pasado nada, fingiendo normalidad y, sobre todo, atornillándose a los sillones. ¿En serio creen que no es necesario, después de semejante derrota, presentar públicamente las renuncias y que se sepa la actitud de los funcionarios y funcionarias de facilitarle al Presidente la reorganización de su gobierno?», dijo Cristina, y agregó: «El martes 14 tuvo lugar, otra vez en Olivos, mi última reunión con el Presidente de la Nación. Habían transcurrido 48hs sin que se comunicara conmigo y me pareció prudente llamarlo y decirle que tenía que hablar con él. Deje pasar 48hs deliberadamente, para ver si llamaba (debo decir que de las 19 reuniones, la mayoría fueron a iniciativa mía). Allí le manifesté que era necesario relanzar su Gobierno y le propuse nombres como el del Gobernador Juan Manzur para la Jefatura de Gabinete».