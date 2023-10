Albarenque, Coutinho y Albisu, en la percha

En este río revuelto, habrá ganancia de pescadores?

Cuando Alfredo Zitarrosa escribió y cantó, “Diez décimas de saludos al pueblo argentino”, fue más que una simple canción del Maestro, fue, y sigue siendo, un texto profundo, claro, contundente.

Tomamos hoy una de esas décimas que nos parece un espejo donde mirarnos para desarrollar esta nota que les proponemos.

“No hay cosa más sin apuro/que un pueblo haciendo su historia/no lo seduce la gloria/ni se imagina el futuro/ Marcha con paso seguro/ procurando a cada paso/ y lo que parece atraso/ suele transformarse pronto/ en cosas que para el tonto/ son causas de su fracaso”.

Y quienes siguen el devenir político, nacional, departamental, a cada vuelta de esquina se encuentra con sorpresas, con acciones, dichos y actitudes de dirigentes, de gobernantes, de legisladores oficialistas, opositores, que nos hacen pellizcar nuestra piel para saber si es real o fantasía, y la duda, a veces, nos deja frente a las puertas del desconcierto.

Por eso, cuando las distintas Consultoras salen con el trillado discurso de “si la elecciones fueran el próximo domingo..”. Todos sabemos que no lo serán, pero la curiosidad puede más, y no nos resistimos a leer los datos y ver quien está mejor considerado por la ciudadanía y quien menos. Los que salen mejor parados, dicen, como ocultando los aires íntimos de victoria, “lo consideramos como un aporte, pero nosotros seguimos trabajando con la gente, la verdadera encuesta”. Los que salen más o menos o definitivamente mal parados, atenúan la cosa con: “es simplemente una foto del momento, falta mucho todavía, la gente nos dice otra cosa”.

Y esas respuestas son consideradas como “políticamente correctas”. Pero, están las otras respuestas, la de los que dicen que: “Esa encuesta es paga por el partido que quedó arriba”, “Esa consultora no es muy confiable, ya sabemos de qué lado renguea”, “encuestan a los ciudadanos del sur, si vienen acá les sale bien distinta”, “te dicen 900 llamadas, harán 20 o 30 y de acuerdo a la tendencia o a quien paga, hacen el resto”, “a mí nunca me encuestaron”, dice un ciudadano común, y otro sentencia que “si me llegan a encuestar a mí, digo todo lo contrario a lo que voy a votar el año que viene”.

Entonces volvemos al Maestro Alfredo Zitarrosa, para darle la razón que la vida y la historia de un pueblo, nunca es lineal, que tiene sus avances y retrocesos, y eso es lo que pasa con la política vernácula, y con los políticos, en cada tiempo.

Meses atrás se veía a determinados líderes políticos departamentales con muchas chances de ganar representaciones partidarias y ser futuros, intendentes, senadores y/o diputados, así lo decían los analistas políticos, así lo veían los militantes y así lo aceptaba la ciudadanía, porque todo corría en sus carriles.

Pero en los últimos sesenta o setenta días, una sucesión de acontecimientos, locales y nacionales, han movido la brújula, y en algunos casos, el viento a favor, se transformó en viento en contra.

Coutinho pide cambio?

En estas mismas páginas de EL PUEBLO el periodista Leonardo Silva, dio la noticia que el senador Germán Coutinho en el seno de su colectividad política habría anunciado su decisión de no ser candidato a Intendente, que propusieran a otro.

Toda la semana fue uno de los temas preferidos de los comentaristas políticos del medio. Algunos creyendo que la decisión del senador no tendría marcha atrás. Iban más allá, que sin Albisu haciendo yunta, no tendría chance alguna de llegar, y que no soportaría una tercera derrota consecutiva.

Otros decían que estos anuncios de Coutinho no son nuevos, que en varias oportunidades había llegado a decisiones similares y que después volvía, “cuando un proyecto me enamore”, y se enamoraba nomás al llamado de “el partido más grande de la historia”. Por lo que no dudan que a la hora de la verdad, Coutinho estará en primera fila. Y si así no fuera, ya circulan nombres de algunos posibles candidatos a continuar con los ideales del senador: Carlos Rattín Arena, Dr. Manuel María Barreiro Maldonado y Sergio Acuña. Veremos qué pasa..

Hay quienes hilaron muy fino y sostuvieron que el problema de Coutinho no está en Salto ni en su liderazgo, ni en sus posibilidades, sino en Montevideo, donde el Partido Colorado no logra conformar una candidatura nacional que aglutine

Circulan los nombres de: Robert Silva, Tabaré Viera, Andrés Ojeda Gustavo Zubia, Gabriel Gurmendez, y que pasa con Pedro (Bordaberry) y algún otro que salga a marcar votos. El drama para Coutinho, y algunos colegas suyos, es que esos pre candidatos, o sus corrientes obtendrían una banca, a lo sumo dos, y hay muchos aspirantes en cada caso, con lo que le sería muy difícil a Coutinho renovar su banca. Finalmente están los que aseguran que volverá porque su capital electoral está en Salto, y son muy pocos los políticos que tienen un piso de 15 mil votos, como lo tiene Germán.

Albisu desde el llano, la mira de lejos

Parafraseando a Lacalle Pou, Carlos Albisu es un malla oro electoral, o lo era hasta antes de la tormenta de Salto Grande, devastadora como pocas, que lo arrancó de CTM.

Albisu dijo desde un primer momento, tras su renuncia que iba a trabajar desde el llano, y seguramente será así. En Termatalia se esperaba un reencuentro entre Albisu y Lacalle Pou, lo hubo, y fue en medio de la recorrida del Primer Mandatario por los diferentes stands. Fue breve, un abrazo, un intercambio de palabras y el Presidente siguió su recorrido. Quien se quedó un rato más con Albisu y dirigentes locales de la 404, fue Álvaro Delgado.

Y mientras la mayoría ve Carlos Albisu como fuera de las próximas elecciones departamentales, un veterano de cien batallas políticas trajo al presente una vieja frase que se decía a ciertos políticos, décadas pasadas, “es como Niki Lauda, quemado sigue corriendo”. Y argumenta que tiene más de un año y medio, para mirarla de afuera, y cuando otros acontecimientos se sucedan, volverá con ganas de ser intendente.

Albarenque, en una cruz de camino

Un golpe muy fuerte recibió el intendente Andrés Lima, con el caso de Henry Albarenque, más allá de lo que la Justicia determine, políticamente pone en tela de juicio a uno de lo que más ha trabajado por el ENFA a nivel nacional, que ha puesto a la 319, su lista, como puerta de ingreso, de muchos dirigentes y agrupaciones en todo el país tras la pre candidatura de Andrés Lima en el FA, y como consolidación de una corriente nacional camino al Senado. Que pasará, lo resolverá la Justicia, pero que ha sido un freno en la expansión nacional de Lima, lo ha sido, por el momento, claro.

Fonticiella cambiará su postura de no participar?

Lo sucedido a Albarenque, algunos cuestionamientos a Mario Furtado, otro de los baluartes de Lima, por tala de árboles, está siendo analizado por los no limistas en el FA local.

El comentario off de récord de gente allegada a Raíces, es que ven que es el momento de insistir y lograr que Ramón Fonticiella vuelva a competir en la arena política. Se argumenta que estos sacudones, con dos de los fuertes cimientos de Lima, le dan alas para posesionarse en la consideración frentista, que tienen un muy buen recuerdo de su gobierno y que más allá de algunos errores que pudo haber cometido, como todo gobernante claro, puede exhibir la honestidad como bandera.

Rodrigo Albernaz emerge su figura

A nadie escapó el rol de Rodrigo Albernáz en el tema de Salto Grande, en lo que fue la interpelación de los ministros Arbeleche y Bustillo, en el Parlamento, por la postura que tomó el curul salteño, firme en sus argumentos y que salió muy bien parado ante el requerimiento de la prensa nacional que le preguntó de todo. Albernáz ha pedido la renuncia de quienes ingresaron en CTM con Albisu, y eso se está empezando a cumplir con renuncias concretas ya, y otras que se están en camino, y se conocerán a la brevedad.

CAMACA