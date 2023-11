«No solo hemos definido lo relativo al Cuerpo Técnico del plantel de mayores en este caso, sino que vamos avanzando en los futuros sponsor de la selección. Después de todo, el Campeonato del Litoral, no está tan lejos en el tiempo. Y un aspecto es como para tener en cuenta: al sponsor la selección no deja de importarle. A determinados ámbitos hemos ido nosotros, pero también desde algunas empresas se nos ha convocado para sumarse a la nómina. Como siempre en estos casos, uno pretende que el combinado esté rodeado de la mejor posibilidad. En los últimos años Salto ha sido protagonista en casi todas las categorías y ahora de última, lo que ocurre con la Sub 15. Ya es entonces, una cuestión de imagen en la continuidad que debemos defender y fortalecer».

-Desde el Presidente de la Liga, LUIS ALBERTO ARRESEIGOR, foco de mira de presente y futuro. La cercanía de la selección. Enero…no tan lejos en el almanaque.