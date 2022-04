Del salteño José María Delgado suele hablarse más en Montevideo que en Salto. Pero se habla más del nombre que del hombre. Es el nombre del Presidente más joven que tuvo el Club Nacional de Fútbol y es el nombre de una tribuna del Gran Parque Central. Los salteños, aunque sea solo por el nombre de una calle, solemos acordarnos más de su padre, Julio Delgado, que de él. Pero José María Delgado merece que lo recordemos como un escritor de alto nivel, algo mucho más valioso que un nombre o un busto ubicado en la Sala Escriores Salteños de Casa Quiroga.



Es por eso que hoy esta página de EL PUEBLO va en busca de su rescate, una vez más con el afán de luchar por la revalorización y contra el olvido. Solo diremos que nació en Salto el 10 de julio de 1884, que fue médico y que falleció en Montevideo el 5 de mayo de 1956. Ahora es tiempo de darle la palabra, y darle vida a través de sus propios versos:

LOS VIEJOS DEL ASILO

Cuando, en invierno, desde lejos, el sol, divino pescador,

les extiende sus aparejos,

con el bastón, con la bufanda,

con la pipa, su fiel amor,

van enfilándose los viejos

en la baranda, o en la pared del corredor.

Allí se encuentra aquel abuelo

cuya chochez en el hogar

hastiaba al mismo

pequeñuelo.

Y aquel otro sin pan ni lar

que una noche tumbó su duelo sobre un umbral de la ciudad y, casi témpano de hielo, lo recogió la caridad.

Mas hoy nada los diferencia.

Todos tienen igual temblor.

Son ciudadanos de un país

que no existe en la geografía,

patria infinitamente fría

donde todo cuanto se advierte

en tal forma está sosegado

que parece como bloqueado

por los glaciares de la muerte.

Ya no conocen otro amor

que el de sentir sobre sus hombros

tu red, divino pescador.

Tú lo sabes mejor que nadie…

Tres o cuatro en la fila anciana

cuando a volver tiendas la red ya no podrán formar mañana.

Haz a esos mayor merced.

Finge un nieto de risas francas

que montado en sus muslos juega

con su bosque de barbas blancas

y su mirada casi ciega.

INFORTUNIO

(Despedida de Salto)

Soy la de los pies de ágata

y las faldas litoraleñas.

El almo río a mis plantas

se pone a jugar con peñas

por brindarme los salados

de espumas que mejor fragua

y los cristales más músicos

de su corazón de agua.

Soy la de los labios frescos

y la del seno abrasado,

pues como enamoro al río,

tengo al sol enamorado.

Novia del sol y del río,

no pueden todos los mares

desvanecer el embrujo

que emana de mis azahares.

LOS HIJOS

Hasta alcanzar la carretera

me vino haciendo compañía.

Allí por fin le dije al hombre

que su hija se le moría.

quedó sin sangre y sin palabra, diluyéndosele los trazos y como lentamente rotos fueron cayéndole los brazos.

¡Su hija!…En el alba incierta,

por albardones y rastrojos,

la fue siguiendo hasta más lejos.

Y en el punto en que la perdiera,

sobre el confín del infinito,

se le obstinaron las pupilas

como si fueran de granito.

Se veía que estaba helándolo

hasta los tuétanos el frío

de lo que debe para siempre

quedar latiendo en el vacío.

¡Y ni una mueca, ni un gemir!

todo en un grado tal de calma

que no podría en cuerpo vivo

permanecer más muerta un alma.

Bien comprendí que no existía

verbo ni fuerza soberana,

ni aliento que consiguiese

mover aquella piedra humana.

Y no ocurrióseme otra cosa

más que palparle el hombro inmóvil, hecho lo cual trepé de un salto al asiento de mi automóvil.

Quebró la máquina el silencio

y comenzó su carrera

entre un escándalo de perros, a tragarse la carretera.

Tras el cristal seguí mirándolo,

me lo borró la lejanía

y el pobre hombre continuaba

petrificado todavía.

Y de tal suerte en las entrañas

me quedaron sus ojos fijos

que rodando he pasado el día

alrededor de mis dos hijos