Al menos, desprolijo￼

Reflexionemos un poco sobre uno de los “temas del momento”: la Justicia determinó que, por ahora, se suspenda la vacunación con Pfizer en menores de 13 años. ¿Por qué? Hablando claro, porque la Justicia, representada de algún modo por un abogado que demanda y un juez que da lugar al recurso de amparo, entiende que la vacuna podría ser perjudicial. Curioso es que después, el mismo Juez diga que no cuestiona la efectividad de la vacuna, pero veamos…

Hay cosas raras en todo esto… Empezando por el hecho que ¿ahora recién salen con esto? Se podrá decir: siempre hubo gente que cuestionó las vacunas, que estuvo en contra, hasta que negó que la pandemia fuera tal, etc. Bien, pero digo con esta fuerza y con esta formalidad de la demanda de ahora….¿Recién ahora, cuando hay miles y miles de vacunados?

Raro… Raro…¿Verdad? Lo escucho al Dr. Maximiliano Dentone (abogado que presentó el caso en la Justicia) y lo veo titubeante: Que recibí muchas consultas pero no denuncias; que conozco menores a los que les afectó la vacuna pero no puedo decir cómo; que algunos hasta son familiares míos pero mejor no digo cómo los afectó aunque lo tengo documentado; que muchos otros padres se quejaron pero no denunciaron…etc., etc, etc.

Es raro, insisto. Por otro lado, analizo al Dr. Alejandro Recarey (Juez que dispuso la suspensión) y tengo que concluir que por supuesto no es imparcial, como debería ser un juez. No lo es porque si usted rastrea quién es, se encuentra con que es alguien que siempre se opuso a la vacunación contra el Covid, que siempre minimizó y hasta ninguneó la enfermedad, que hasta se oponía en algún momento a la exigencia del tapabocas…

Hay quienes han dicho: “era la sentencia esperable que iba a hacer este juez”. Pues yo sin embargo pensé que iba a atender más a la ciencia. Hay quienes han dicho: “esto es política contra el gobierno”. Yo no creo, porque hay férreos opositores a este gobierno que defienden la vacunación. No es un tema de partidos políticos. Fíjese en Salto nomás: blancos como Albisu o Rosa Blanco, y frenteamplistas como Juan Pablo Cesio, todos unidos sin embargo en promover las vacunas. Y menciono a ellos porque son médicos los tres. Habría más ejemplos, claro. Entonces uno entiende al gobierno cuando dice: No es un juez imparcial. Pero no por una cuestión político partidaria, sino por un antagonismo en la forma de ver la pandemia. Seamos claros: el juez Alejandro Recarey, que no dudamos de su capacidad como magistrado y de sus conocimientos jurídicos, en este caso le erró, porque tendría que haberse excusado y no estar en este tema. Va de

nuevo: no lo decimos porque sea político partidario el conflicto, sino basándonos también, por ejemplo, en que el propio Presidente del Frente Amplio llamó al Presidente Lacalle para expresarle su apoyo.

Pero si será tan raro todo, que hay gente confundida que dice: “el juez pone en duda la eficiencia de la vacuna, pone en duda lo que dice la ciencia”. Y hasta eso no es así; el propio Recarey ha dicho que no es eso lo que cuestiona, sino que el gobierno no da la suficiente información sobre el contenido de la vacuna y que los padres tienen derecho a conocer esa información.

Entonces yo pregunto: y con todas las otras vacunas que siempre se han dado y se siguen dando, ¿se exige tanta información? Claramente no. El niño nace y lo llevan a vacunar, y después lo siguen vacunando a medida que va creciendo, y no andan los padres averiguando el contenido científico, ¿o sí?… Y menos va un abogado ante el juez para que detenga esa vacunación. Y le estoy hablando de vacunas obligatorias, no como esta que es a voluntad, que los padres pueden decidir libremente vacunar o o no a sus hijos.

Cuestiona el juez que el gobierno ha hecho tratados «secretos» con el laboratorio. ¿Qué es secreto? Capaz debiéramos empezar por definir eso. Porque acuerdos, tratados, negocios, de la más variada índole, es común que todo gobierno haga sin demasiada información pública, ¿o no?

Lo que dijo el gobierno ante toda esta situación, que hasta insólita parece, resume lo que pensamos muchos: “hay un juez que no es imparcial, la demanda se presentó fuera de los plazos previstos en la ley de amparo, hay ausencia de legitimación activa de Dentone, ilegitimidad manifiesta, falta de actualidad e inminencia y no se agotaron los medios administrativos alternativos antes de llegar a esta situación”.

Vea otra cosa que también esgrime el gobierno y tiene razón: el juez, está invadiendo una esfera ajena, invade la determinación de las políticas sanitarias, que como es más que sabido es potestad del Poder Ejecutivo (por eso hay un Ministerio de Salud Pública), y así lo determinan la Constitución y las leyes. Y punto. Me guste o no me guste. ¿Acaso no se hizo un escándalo hace poco porque el Ministro Heber fue a un juzgado a brindar apoyo a unos policías? ¿Y por qué muchos se quejaron?, porque un Ministro estaba interviniendo en la órbita o en la esfera judicial; y esto es lo mismo pero al revés.

En conferencia de prensa brindada el jueves mismo por el Secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, y el Prosecretario, Rodrigo Ferrés, Delgado dijo que el gobierno acatará el fallo pero recurrirá el mismo, y después dijo: «La decisión de este juez pone en la Justicia la responsabilidad de la posible afectación de la salud de una cantidad de menores en Uruguay que se querían vacunar», y agregó que había 5.800 menores habilitados para recibir su segunda dosis el mismo jueves, «muchos de ellos con comorbilidades». «Por eso el gobierno lo primero que está preparando es la apelación inmediata de este fallo judicial», agregó.

Delgado calificó el fallo de Recarey de «disparate» y que se usaron «argumentos inadmisibles». «Espero que en pocos días, a través de la apelación que vamos a presentar, los padres que quieran vacunar a sus hijos lo puedan hacer, porque la apelación que presentamos va en sentido de volver a que aquel que quiera vacunarse a sí mismo o vacunar a sus hijos tenga la garantía de este sistema de salud, de este gobierno y de la ciencia», agregando: «Esperemos que en pocos días esto sea una anécdota desagradable».

Ferrés, por su parte, habló de esa invasión del ámbito de competencia del Poder Ejecutivo por parte del juez: «Cada poder del Estado tiene determinados cometidos que le son propios, y de ahí el tema de que los poderes actúan en forma independiente. La fijación y la conducción de la política sanitaria es un cometido esencial del Poder Ejecutivo. Si bien lo vamos a acatar porque creemos en la Justicia, vamos inmediatamente a apelar porque estamos muy preocupados por los padres y madres que están muy angustiados con lo que está pasando con este disparate».

Yo no sé si es disparatado, no sé si es inadmisible, no sé bien cómo calificar esto que ha pasado. Pero me pregunto: ¿acaso no se ha demostrado en el mundo entero que la pandemia se frenó con la vacunación?, ¿acaso no existe cada vez más evidencia científica de que la vacuna ha dado buen resultado? Millones de niños se han vacunado en el mundo; millones, no uno o dos como un experiemento, como dice algún trasnochado por ahí. Y que el resultado ha sido bueno no lo dice este periodista, lo dice la Organización Mundial de la Salud. Pero bueno, si en temas de salud, un juez uruguayo sabe más que la OMS…estamos mal.

Creo que, al menos, estamos ante una situación desprolija; un especie de circo, con muchas desprolijidades, que seguro se termina pronto. Una especie de globo que permanecerá inflado solo unos pocos días más y luego se pinchará. Igulmente, estaremos atentos.

Contratapa por: Jorge Pignataro